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¡Del modelaje a la actuación! Suheyn Cipriani protagoniza escenas de amor y dolor en videoclip de Orquesta Candela: “Fue todo un reto ser la protagonista”

Suheyn Cipriani da un giro en su carrera y debuta en la música como protagonista del videoclip 'El último beso' de la Orquesta Candela, ya disponible en YouTube.

Suheyn Cipriani, quien enfrenta el reto de intensas escenas, expresó su gratitud a la Orquesta Candela. Fotos: difusión
Suheyn Cipriani, quien enfrenta el reto de intensas escenas, expresó su gratitud a la Orquesta Candela. Fotos: difusión
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La modelo peruana Suheyn Cipriani, quien busca representar al Perú en el Miss Universo, inicia una nueva etapa profesional y esta vez incursiona en la música como protagonista del videoclip de 'El último beso', reciente lanzamiento de Orquesta Candela. La producción audiovisual, que ya se encuentra en YouTube desde el viernes 25 de septiembre, acompaña la nueva versión del recordado tema que se hizo popular en la voz del cantante argentino Leo Dan.

El estreno de 'El último beso' se realizó el viernes 25 de septiembre durante un concierto en vivo en MegaPlaza de Independencia, donde cientos de seguidores se reunieron para acompañar a la agrupación originaria de Monsefú. Orquesta Candela, fundada por Víctor Yaipén Uypan, conocido como el 'Patriarca de la cumbia', presentó ante su público esta nueva propuesta musical.

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Suheyn Cipriani protagoniza escenas de amor y dolor en videoclip

En el videoclip, Cipriani, quien ya es parte del top 30 del Miss Perú 2027, comparte protagonismo con el cantante Billy Yaipén, encargado de interpretar esta renovada versión de 'El último beso'. La modelo aseguró que participar en la producción representó un desafío debido a la intensidad de algunas de las escenas.

“Me siento agradecida por la convocatoria de la Orquesta Candela. Fue todo un reto ser la protagonista, porque hubo escenas fuertes. Feliz por los resultados y sé que le va a encantar a la gente”, comentó Suheyn Cipriani, quien también confesó que fue víctima de bullying escolar.

Por su parte, Billy Yaipén destacó el desempeño de Cipriani y reveló que desde el inicio fue considerada para protagonizar la producción. “Todo un honor para mí y la Orquesta Candela contar con Suheyn para nuestro videoclip. Desde un primer momento pensamos en ella y su trabajo fue impecable, logramos hacer una súper química”, señaló el cantante.

De esta manera, Orquesta Candela continúa ampliando su repertorio durante 2026 con nuevos estrenos y colaboraciones. Billy Yaipén también ha trabajado este año junto a otros artistas, entre ellos su primo Christian Yaipén, como parte de los proyectos musicales con los que la agrupación busca mantenerse vigente dentro de la escena de la cumbia peruana.

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