Jesse & Joy se separan: dúo mexicano ofrecerá uno de sus últimos conciertos en Lima este 2026
El dúo mexicano oficializó su separación, dejando en incertidumbre a quienes compraron entradas para sus presentaciones este año, entre quienes se incluye al público peruano, que los recibiría este 31 de octubre en Costa 21.
Jesse & Joy comunicaron su separación luego de varios años de trayectoria como uno de los dúos más reconocidos de la música pop en español. Tras el anuncio, Jesse Huerta presentó su nuevo proyecto musical, 'Jesse and the Supernovas', mientras que Joy confirmó que continuará con su carrera como solista.
Pese a la separación, ambos artistas cumplirán los compromisos que tenían programados como dúo durante 2026 y 2027. Entre ellos figura el concierto que ofrecerán en Lima el próximo 31 de octubre en Costa 21, como parte de su gira 'Clichés', donde esperan escuchar éxitos como '¡Corre!', 'Espacio Sideral', 'Dueles' y 'La de la Mala Suerte'.
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Jesse & Joy llegan juntos a Costa 21
Tras la separación del dúo, Jesse anunció su nuevo proyecto y Joy también confirmó que continuará desarrollando su carrera musical por su cuenta. Sin embargo, ambos artistas acordaron cumplir con las presentaciones que tenían pactadas previamente como Jesse & Joy.
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Es decir, su concierto en Lima será una de las últimas oportunidades en la que se podrá ver en el escenario a los hermanos juntos. Las entradas se encuentran disponibles en la página de Teleticket, con precios según los diferentes sectores de Costa 21.
Luego de que las localidades inicialmente habilitadas se agotaran, se pusieron a disposición nuevas zonas del recinto, entre ellas Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General.
Jesse Huerta habla acerca de su nuevo proyecto
Luego de confirmar su separación de Jesse & Joy, el músico mexicano Jesse Huerta compartió en sus redes sociales un video en el que presentó 'Jesse and the Supernovas', su nuevo proyecto musical.
Jesse Huerta anunció su primer proyecto en solitario titulado ‘Jesse and the supernovas’. / Composición LR. / Instagram
“¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! Desde este momento ya eres un Supernova. Atención a las señales que la próxima transmisión está por llegar”, expresó el artista en la publicación.
El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios expresaron su respaldo a esta nueva etapa y destacaron que el cantante emprenda un camino musical independiente.