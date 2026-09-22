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Savia Andina en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para ver al grupo boliviano junto a Raíces de Jauja

Lima se alista para la 'Noche de gala andina', un concierto con Savia Andina y Raíces de Jauja en el Gran Teatro Nacional. Los precios de las entradas van desde S/49.

Raíces de Jauja y Savia Andina se presentan en octubre en Lima.
Raíces de Jauja y Savia Andina se presentan en octubre en Lima.Foto: Teleticket
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Lima se prepara para una noche dedicada a la música andina con dos agrupaciones emblemáticas: Savia Andina, referente boliviano fundado en 1975 en Potosí, y Raíces de Jauja, conjunto peruano que ha difundido el estilo tunantero y la música latinoamericana desde su localidad de origen.

El encuentro busca consolidarse como una de las principales citas culturales del año, ofreciendo al público la oportunidad de reconectar con las raíces musicales de la región en un escenario de prestigio como el Gran Teatro Nacional.

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¿Cuándo se presentan Savia Andina y Raíces de Jauja?

El concierto de Savia Andina y Raíces de Jauja, titulado 'Noche de gala andina', se realizará el jueves 22 de octubre de 2026 en el Gran Teatro Nacional desde las 8.00 p. m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket con precios que van desde S/49 hasta S/239, según la ubicación.

Formado por Gerardo Arias, Óscar Castro, Rafael Arias, Edwin Herrera, David Pérez y Martín Arias, Savia Andina es considerado uno de los grupos más influyentes de Bolivia. Su repertorio incluye clásicos como 'El minero', 'Porque estás triste' y 'Verbenita', piezas que han marcado generaciones y que estarán presentes en la gala.

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La agrupación peruana Raíces de Jauja nació impulsada por músicos locales y referentes como Miguel Arzapalo Pomasunco. Su propuesta combina música andina latinoamericana con el estilo tunantero, logrando un sello propio. En el concierto interpretarán temas como 'Mi dueña', 'La orquesta' y 'Amantes perfectos'.

Raíces de Jauja y Savia Andina se presentan en octubre en Lima. Foto: Teleticket

Raíces de Jauja y Savia Andina se presentan en octubre en Lima. Foto: Teleticket

Precios y zonas para el concierto de Savia Andina y Raíces de Jauja

Las entradas para el concierto de Raíces de Jauja y Savia Andina están disponibles en Teleticket y ofrecen una amplia gama de precios según la ubicación. Las entradas para personas con discapacidad cuentan con descuentos especiales, y el ingreso al teatro estará habilitado desde una hora y media antes del inicio del espectáculo:

SectorRegularPersonas con discapacidad
Platea Preferencial (numerado)S/239.00S/195.80
Platea Baja (numerado)S/219.00S/179.40
Platea Baja (silla de ruedas)S/200.00-
Platea Alta (numerado)S/199.00S/163.00
Platea Alta (silla de ruedas)S/169.00
Platea Lateral (numerado)S/179.00S/146.60
2do Piso (numerado)S/139.00S/114.00
2do Piso Lateral (numerado)S/129.00S/105.80
3er Piso (numerado)S/119.00S/97.60
3er Piso Lateral (numerado)S/109.00S/89.40
4to PisoS/99.00
Zona CulturalS/49.00

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