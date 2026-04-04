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Salsero Josimar demandará a Verónica González tras descubrir que fingió su embarazo: “La voy a meter presa por difamación”

Verónica González confesó haber falsificado un embarazo con el fin de vengarse del salsero Josimar Fidel, quien planea tomar acciones legales por difamación.

Josimar tomará acciones legales contra "su prima" Verónica González. Fotos: Instagram.
Josimar tomará acciones legales contra "su prima" Verónica González. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

El embarazo que se inventó Verónica González le podría salir caro, debido a que el cantante peruano Josimar Fidel no se quedará con los brazos cruzados, luego de que la estilista venezolana dijera que esperaba trillizos y que el padre era el salsero. Tras confesar que todo se trató de una mentira para vengarse de él por haberla acusado de extorsión, el artista peruano ha anunciado que tomará acciones legales.

“No estoy embarazada, nunca estuve embarazada. [Lo hice porque] él inventó que yo lo estaba extorsionando”, aseguró Verónica González, quien minimizó las posibles consecuencias legales en su contra. “Es tan tacaño que no se va a gastar ni un solo peso en abogados”, recalcó.

Josimar Fidel Farfán anunció que iniciará un proceso legal contra Verónica González, conocida mediáticamente como su “prima”, luego de que la venezolana confesara públicamente haber fingido un embarazo. De ese modo, el intérprete de ‘Con la misma moneda’ sostuvo que llevará el caso hasta las últimas instancias judiciales para defender su honor.

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Josimar Fidel busca encarcelar a Verónica González

Luego de que Verónica González admitiera que no estaba embarazada de Josimar, el salsero no pudo ocultar su indignación y afirmó que sus abogados ya empezaron a trabajar en la demanda por difamación contra la estilista. “La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia. No es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque le dio la gana”, declaró el cantante al pódcast Q’ bochinche! el pasado 31 de marzo.

Asimismo, Josimar Fidel advirtió que las acciones legales podrían extenderse hacia los medios y personas que difundieron la noticia falsa. “Me voy a ir contra todos los que afirmaron y se presentaron para dar esta información falsa de mi persona”, añadió.

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María Fe Saldaña no se quedó callada

María Fe Saldaña, quien recientemente anunció el fin de su relación de siete años con Josimar, utilizó sus redes sociales para denunciar el daño emocional que le causó la supuesta paternidad del salsero, sobre todo durante su etapa de postparto. 

“Tú sí a mí me quitaste la paz y la tranquilidad en mi postparto. La diferencia entre nosotras es que yo no necesito destruir a nadie para existir”, escribió Saldaña, expareja de Josimar y madre de sus hijos.


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