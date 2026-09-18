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Rebeca Escribens llama “adefesio” a Christian Domínguez y protagonizan polémico momento en vivo: “No me caes”

La conductora Rebeca Escribens mostró su incomodidad por la presencia de Christian Domínguez en el programa de 'América hoy' y sorprendió al lanzar fuertes calificativos contra el cumbiambero, quien decidió responderle con mayor calma.  

Rebeca Escribens ya había admitido anteriormente que no tenía un buen concepto de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/América TV.
Rebeca Escribens ya había admitido anteriormente que no tenía un buen concepto de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/América TV.
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Rebeca Escribens y Christian Domínguez protagonizaron un tenso momento durante la última edición de 'América hoy'. El cantante de cumbia fue invitado junto con los integrantes de su grupo, La Gran Orquesta, para participar en un segmento de canto. Allí fue bien recibido por Janet Barboza, con quien anteriormente compartió la conducción del magazine.

Sin embargo, fue Escribens quien expuso públicamente su incomodidad por la presencia del esposo de Karla Tarazona en el set de América TV. "¿Qué, pero no tiene trabajo, por qué tiene que venir o ha venido a promocionar?", señaló la presentadora, dando inicio al intercambio que generó la polémica entre ambos.

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Rebeca Escribens admite que Christian Domínguez no le cae y lo llama 'adefesio'

Luego de que Rebeca Escribens decidiera saludar cortésmente a Christian Domínguez, la conductora sorprendió al referirse al cantante de manera despectiva al llamarlo 'adefesio' en vivo y admitir que no le cae. Además, señaló que no entiende por qué él es así, pese a tener unos padres ejemplares.

"El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres, he trabajado con su sobrina, es mejor persona que tú. Conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé qué pasó contigo, ¿eres el menor no? Te caíste de la cuna... tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío", mencionó la integrante de 'América hoy', dejando en shock a Edson Dávila 'Giselo' y Janet Barboza.

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Christian Domínguez le responde a Rebeca Escribens tras llamarlo 'adefesio'

Las fuertes palabras de Rebeca Escribens parecieron no afectar a Christian Domínguez, quien ya tenía conocimiento de lo que podía ocurrir, debido a que la conductora había mencionado anteriormente que el cantante de cumbia no le caía bien.

Por esa razón, luego de que Escribens lo llamara 'adefesio' y se refiriera a su entorno familiar, el cantante decidió responderle con un tono más calmado. "Yo soy el menor, trato de ser el mejor hijo del mundo... me entrego por completo a mi familia", finalizó.

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