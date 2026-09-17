Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOMinistro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por la inseguridad
EN VIVO

Abuso sexual en Liceo Naval y la criminalidad se desborda | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

FBI captura en Vietnam a una de las fugitivas más buscadas de EE. UU.: es acusada de un fraude de US$142 millones contra Medicare

Emylee Thai es acusada de utilizar intermediarios para obtener órdenes médicas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare, generando facturas innecesarias entre 2019 y 2022.

El FBI arrestó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas buscada por defraudar programas de salud en EE. UU. y participar en un esquema de $142 millones de Medicare.
El FBI arrestó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas buscada por defraudar programas de salud en EE. UU. y participar en un esquema de $142 millones de Medicare. | Foto: composición LR
google iconLa República en Google

El FBI capturó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas que figuraba entre las fugitivas más buscadas por presuntos fraudes contra programas de salud de Estados Unidos. La mujer era buscada desde 2022.

Thai es acusada de participar en un esquema que habría permitido facturar alrededor de US$142 millones a Medicare mediante pruebas genéticas que, según los investigadores, no eran necesarias para los pacientes. Medicare habría pagado cerca de US$95 millones.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con sencilla formula

lr.pe

Emylee Thai es acusada de un millonario fraude contra Medicare

La investigación sostiene que Thai utilizó intermediarios para conseguir órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare. Presuntamente, estos intermediarios recibían una parte de los reembolsos obtenidos por el laboratorio a cambio de facilitar los documentos y las muestras.

Las pruebas genéticas habrían sido facturadas entre 2019 y 2022 y, de acuerdo con los investigadores, en numerosos casos no eran médicamente necesarias ni fueron utilizadas para tratar a los pacientes. Un gran jurado acusó a Thai en julio de 2022 por conspiración para cometer fraude sanitario, defraudar al Gobierno y pagar sobornos.

Puedes ver

Hace 200 años lo plantaron para frenar la erosión de los ríos: hoy es uno de los árboles invasores más difíciles de eliminar en EE. UU.

lr.pe

Escapó de Estados Unidos y se ocultó en Vietnam

Tras ser arrestada inicialmente, Thai quedó en libertad bajo fianza y debía utilizar un dispositivo electrónico para monitorear su ubicación. Sin embargo, el aparato dejó de funcionar el 8 de diciembre de 2022 y al día siguiente un juez federal emitió una orden para detenerla nuevamente.

Las autoridades determinaron posteriormente que Thai había salido de Estados Unidos en un avión privado con destino a Vietnam y utilizando una identidad falsa. El FBI ofrecía una recompensa de hasta US$150.000 por información que permitiera localizarla antes de su captura.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi inicia fiscalización a colegio Liceo Naval tras caso de agresión sexual contra escolar y advierte denuncia penal por ocultar información

Joel Calero: "Álbum de familia' cobra una vitalidad particular porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos"

Paro regional de 72 horas: protestan contra el alza de combustible, cortes de luz y minería ilegal en Iquitos

Mundo

Resultados de Día del Sinuano del jueves 17 de setiembre: números ganadores de la lotería de Colombia

Miles de “me gusta” y comentarios pueden venir de una sola operación: así funcionan las granjas de bots en América Latina

Jacob Coxon, el investigador de Anthropic que advirtió el peligro de la IA y como esta podría "matarnos" antes de 2030

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Joel Calero: "Álbum de familia' cobra una vitalidad particular porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos"

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular