FBI captura en Vietnam a una de las fugitivas más buscadas de EE. UU.: es acusada de un fraude de US$142 millones contra Medicare

El FBI arrestó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas buscada por defraudar programas de salud en EE. UU. y participar en un esquema de $142 millones de Medicare. | Foto: composición LR

El FBI arrestó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas buscada por defraudar programas de salud en EE. UU. y participar en un esquema de $142 millones de Medicare. | Foto: composición LR

El FBI capturó en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas que figuraba entre las fugitivas más buscadas por presuntos fraudes contra programas de salud de Estados Unidos. La mujer era buscada desde 2022.

Thai es acusada de participar en un esquema que habría permitido facturar alrededor de US$142 millones a Medicare mediante pruebas genéticas que, según los investigadores, no eran necesarias para los pacientes. Medicare habría pagado cerca de US$95 millones.

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Emylee Thai es acusada de un millonario fraude contra Medicare

La investigación sostiene que Thai utilizó intermediarios para conseguir órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare. Presuntamente, estos intermediarios recibían una parte de los reembolsos obtenidos por el laboratorio a cambio de facilitar los documentos y las muestras.

Las pruebas genéticas habrían sido facturadas entre 2019 y 2022 y, de acuerdo con los investigadores, en numerosos casos no eran médicamente necesarias ni fueron utilizadas para tratar a los pacientes. Un gran jurado acusó a Thai en julio de 2022 por conspiración para cometer fraude sanitario, defraudar al Gobierno y pagar sobornos.

Escapó de Estados Unidos y se ocultó en Vietnam

Tras ser arrestada inicialmente, Thai quedó en libertad bajo fianza y debía utilizar un dispositivo electrónico para monitorear su ubicación. Sin embargo, el aparato dejó de funcionar el 8 de diciembre de 2022 y al día siguiente un juez federal emitió una orden para detenerla nuevamente.

Las autoridades determinaron posteriormente que Thai había salido de Estados Unidos en un avión privado con destino a Vietnam y utilizando una identidad falsa. El FBI ofrecía una recompensa de hasta US$150.000 por información que permitiera localizarla antes de su captura.