Thamara Gómez y Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10, oficializan su relación tras un tatuaje revelador en una foto de su viaje a Punta Sal. Fotos: Instagram.

Thamara Gómez y Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10, oficializan su relación tras un tatuaje revelador en una foto de su viaje a Punta Sal. Fotos: Instagram.

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Thamara Gómez intentó mantener oculta su relación con Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10 de Piura. Sin embargo, un tatuaje en el pecho del cantante lo delató en una fotografía que ella subió de su viaje a Punta Sal. Ante la ola de rumores, el propio artista expresó su amor por la integrante de Estrellas de la Cumbia. Esta vez fue el turno de la piurana, quien llenó de elogios a su nueva pareja.

En una reciente entrevista con radio Nueva Q, Thamara Gómez expresó que está feliz y contenta en esta etapa de enamoramiento. Asimismo, la exvocalista de agrupaciones como Corazón Serrano, Puro Sentimiento y Son del Duke contó que ambos entienden muy bien su trabajo porque se dedican a lo mismo.

Thamara Gómez está enamorada de Valentín Lozada

Thamara Gómez fue consultada sobre cómo hace para encontrarse con Valentín Lozada, ya que tienen apretadas agendas en sus respectivas orquestas de cumbia. “Yo creo que cuando alguien quiere, todo se puede, obviamente los tiempos son raros, pero feliz por eso. Lo bueno es que estoy tranquila y feliz. Así que un beso y un abrazo para él”, manifestó con un poco de nerviosismo.

Asimismo, la cantante de ‘Confieso’ indicó que le gusta la voz del heredero de Armonía 10 y todas las canciones que interpreta Valentín Lozada. “Todo nace de la admiración. Es una persona a la cual admiro mucho y respeto también. Creo que estar en el mismo ambiente musical, hace que nos entendamos y eso es bueno para ambos”, añadió.

Por otro lado, Thamara Gómez manifestó que se encuentra estable en Estrellas de la Cumbia, poco después de ser despedida de Son del Duke por supuestas faltas. Contó que está feliz por la gran acogida de ‘Confieso’, tema que dedicó a su fallecido abuelo.

“De por sí Las Estrellas tienen un público ya ganado y yo feliz por eso. Yo he venido aquí a sumar, como todas las chicas y tranquila por ese tema”, concluyó.