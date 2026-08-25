HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Thamara Gomez se luce muy enamorada de heredero de Armonía 10 y revela que es lo que más le gusta del cantante: “Lo admiro mucho”

Thamara Gomez, la cantante de Estrellas de la Cumbia, expresó su alegría por su nueva relación y destacó que siente la admiración por el heredero de Armonía 10.

Thamara Gómez y Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10, oficializan su relación tras un tatuaje revelador en una foto de su viaje a Punta Sal. Fotos: Instagram.
Thamara Gómez y Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10, oficializan su relación tras un tatuaje revelador en una foto de su viaje a Punta Sal. Fotos: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Thamara Gómez intentó mantener oculta su relación con Valentín Lozada, uno de los herederos de Armonía 10 de Piura. Sin embargo, un tatuaje en el pecho del cantante lo delató en una fotografía que ella subió de su viaje a Punta Sal. Ante la ola de rumores, el propio artista expresó su amor por la integrante de Estrellas de la Cumbia. Esta vez fue el turno de la piurana, quien llenó de elogios a su nueva pareja.

En una reciente entrevista con radio Nueva Q, Thamara Gómez expresó que está feliz y contenta en esta etapa de enamoramiento. Asimismo, la exvocalista de agrupaciones como Corazón Serrano, Puro Sentimiento y Son del Duke contó que ambos entienden muy bien su trabajo porque se dedican a lo mismo.

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Youna protagonizan fuerte pelea en ‘La prisión de Destino 2’ tras grave acusación: infuencer abandonó el reality

lr.pe

Thamara Gómez está enamorada de Valentín Lozada

Thamara Gómez fue consultada sobre cómo hace para encontrarse con Valentín Lozada, ya que tienen apretadas agendas en sus respectivas orquestas de cumbia. “Yo creo que cuando alguien quiere, todo se puede, obviamente los tiempos son raros, pero feliz por eso. Lo bueno es que estoy tranquila y feliz. Así que un beso y un abrazo para él”, manifestó con un poco de nerviosismo.

Asimismo, la cantante de ‘Confieso’ indicó que le gusta la voz del heredero de Armonía 10 y todas las canciones que interpreta Valentín Lozada. “Todo nace de la admiración. Es una persona a la cual admiro mucho y respeto también. Creo que estar en el mismo ambiente musical, hace que nos entendamos y eso es bueno para ambos”, añadió.

Por otro lado, Thamara Gómez manifestó que se encuentra estable en Estrellas de la Cumbia, poco después de ser despedida de Son del Duke por supuestas faltas. Contó que está feliz por la gran acogida de ‘Confieso’, tema que dedicó a su fallecido abuelo.

“De por sí Las Estrellas tienen un público ya ganado y yo feliz por eso. Yo he venido aquí a sumar, como todas las chicas y tranquila por ese tema”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cantante de Armonía 10 dedica romántico mensaje a Thamara Gómez y aviva rumores de romance: "Mi lugar favorito"

Cantante de Armonía 10 dedica romántico mensaje a Thamara Gómez y aviva rumores de romance: "Mi lugar favorito"

LEER MÁS
Las Estrellas de la Cumbia hacen llamado a Keiko Fujimori tras ataque con explosivo a casa de Thamara Gómez: “Nadie debería vivir con miedo”

Las Estrellas de la Cumbia hacen llamado a Keiko Fujimori tras ataque con explosivo a casa de Thamara Gómez: “Nadie debería vivir con miedo”

LEER MÁS
Detonan explosivo en casa de Thamara Gómez y le exigen S/50.000 de extorsión

Detonan explosivo en casa de Thamara Gómez y le exigen S/50.000 de extorsión

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

LEER MÁS
Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

LEER MÁS
Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025