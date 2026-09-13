Teletón 2026 supera la meta prevista y recauda S/9.8 millones a favor de los niños peruanos

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Se logró el objetivo. La Teletón 2026 superó con éxito el objetivo trazado para ayudar en tratamiento y rehabilitación a los niños en situación de vulnerabilidad en el Perú. Al cierre del evento, la madrugada del domingo 13 de septiembre, se logró recaudar S/ 9.815.389, con lo que se sobrepasó el objetivo de 9.168.510.

La edición 2026 de la Teletón inició el viernes 11 de septiembre con una gran jornada televisiva que contó con la participación de reconocidos artistas, figuras del entretenimiento y populares creadores de contenido. La transmisión arrancó a las 10:00 p. m. y pudo seguirse por América Televisión, TV Perú y los canales digitales oficiales de la organización.

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Teletón 2026 supera la meta de recaudación

La jornada solidaria de este año cerró con una cifra superior a la que se había establecido como objetivo. La Teletón 2026 se había propuesto reunir S/9.168.510, monto destinado a respaldar la atención y rehabilitación de niños que necesitan tratamientos y servicios especializados en diferentes regiones del Perú.

Al finalizar la transmisión, el monto recaudado ascendió a S/9.815.389. De esta manera, la campaña consiguió superar la meta por S/646.879, resultado de los aportes realizados por el público a lo largo de las horas que duró la jornada.

La edición contó con la participación de diversas figuras de la televisión y el entretenimiento. Cristian Rivero, Mónica Zevallos, Virna Flores e Ismael La Rosa estuvieron entre los conductores encargados de acompañar la transmisión, presentar los avances de la recaudación y recordar a los televidentes las distintas formas disponibles para colaborar con la campaña.

Organización de la Teletón agradece a los peruanos

Luego de conocerse el resultado de la campaña, la organización de la Teletón 2026 expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que participaron en la jornada. A través de un mensaje publicado tras el cierre de la transmisión, reconoció el respaldo recibido durante las horas de recaudación: “¡GRACIAS, PERÚ! LO LOGRAMOS. Hoy demostramos que cuando un país se une, puede hacer cosas enormes. Cada donación, cada persona que compartió, cada voluntario, cada familia, cada empresa y cada comunidad que se sumó hizo posible alcanzar esta meta”.

La institución también puso énfasis en que el propósito de la campaña va más allá de alcanzar una determinada cifra, pues los fondos permitirán seguir brindando atención a menores que necesitan rehabilitación. “Gracias por creer, por movilizarte y por estar hasta el final. Hoy demostramos, una vez más, que Teletón La Hacemos Todos”, señaló la organización al finalizar su mensaje.