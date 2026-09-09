Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Michelle Soifer ha asegurado en más de una oportunidad que en la actualidad vive feliz y tranquila, alejada de los escándalos. Incluso, cuando le han preguntado sobre sus exparejas, ha preferido guardar silencio. Sin embargo, hace poco ofreció una íntima entrevista a Andrea Llosa, donde recordó que fue víctima de agresión física por parte del dominicano Kevin Blow y por su primer enamorado, con quien contrajo matrimonio.

Durante su participación en el pódcast 'La capilla', Michelle Soifer, quien expresó su felicidad por el retorno de 'Combate', contó todo lo que ha tenido que soportar por su falta de amor propio, como golpizas y hasta tener que mantener a tres de sus exparejas. Asimismo, la cantante de 'Bombón asesino' indicó que de ella se han dicho muchas mentiras, como el haber quedado embarazada muy jovencita.

Michelle Soifer aclara su verdadero vínculo con Erick Soifer

"¿Y cuál es la peor mentira que han dicho de ti?", preguntó Andrea Llosa, a lo que Michelle Soifer indicó que le dolió que digan que su hermano menor, Erick Soifer había nacido de su vientre. "De todas (las mentiras que han dicho de mí), que tengo un hijo. Es la mentira que más me lastimó", respondió la actual presentadora de 'Arriba mi gente', quien no dudó en defender a su novio actual.

Ese rumor no solo fue doloroso para Michelle Soifer, sino también para su hermano, quien en una oportunidad le pidió que le revelara si ella era realmente su madre y le advirtió que no la iba a juzgar. "Cuando estaba pequeño, al escuchar tanto eso, me preguntó: 'Dime la verdad, no te voy a juzgar'", le habría dicho Erick, a lo que ella le respondió: "Eres un niño maravilloso, pero no lo soy, mi amor".

Cabe recordar que Erick Soifer también siente amor por el canto y, cuando tuvo 17 años, no dudó en mostrar su talento en el programa 'En boca de todos'. Asimismo, el joven fue parte del Grupo 23, donde también estaba su hermano Mark. "Estoy feliz de seguir los pasos de mi hermana en la música, estoy sacando esa venita artística que tenía escondida", comentó en agosto de 2022. Un año después, hizo feliz a su familia al graduarse en un importante colegio en Estados Unidos.