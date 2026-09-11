No hay evidencia de que candidato de Salvemos al Perú lidere intención de voto para la alcaldía distrital de San Miguel, en Puno: encuesta carece de sustento

LO FALSO:

Ulises Apaza, candidato de Salvemos al Perú a la alcaldía distrital de San Miguel, en Puno, lidera una encuesta de intención de voto difundida en redes sociales.

LO VERDADERO:

El estudio no presenta ficha técnica y tampoco brinda información sobre su autor, lo que impide verificar si cuenta con el aval del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El material presenta diversos errores en su contenido.

En redes sociales se ha difundido una encuesta en la que se indica que Ulises Apaza, candidato de Salvemos al Perú a la alcaldía del distrito de San Miguel, San Román, Puno, encabeza la intención de voto con 23,5%; seguido de Javier Paredes, de Viva Puno, con 21%; Victor Cari, de Progresemos, con 15,2%; y otros candidatos con porcentajes menores al 11%. Sin embargo, no cuenta con sustento verificable.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, el material no identifica a su autor. Por tanto, no es posible determinar si es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que autoriza a personas naturales y jurídicas a realizar y divulgar encuestas electorales.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE, para que una encuesta sea válida debe incluir una ficha técnica con información metodológica relevante, como el nombre del autor, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas del trabajo de campo, entre otros datos. No obstante, el estudio no presenta ninguno de ellos.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

El material también presenta errores en su contenido. En vez de indicar que se elaboró en septiembre, asegura que fue en “setienbre”; se incluye una letra en el porcentaje del candidato Javier Paredes (“21.E%”) y, por último, se presenta a la candidata Bethy Quispe como un “reenplazo”.

Error #1. Foto: Facebook

Error #2. Foto: Facebook

Error #3. Foto: Facebook

Es importante mencionar que tanto en la encuesta como en su descripción solo se indica que se trata de la medición de “San Miguel”, pero no especifica a qué departamento y provincia pertenece. Una verificación con los nombres y partidos de los candidatos presentados en el portal Voto Informado del JNE permitió establecer que se trata de un distrito perteneciente a San Román, en Puno.

No se especificaba con claridad en dónde quedaba ubicado San Miguel. Foto: Facebook | Composición: LR

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un estudio que posiciona en primer lugar a Ulises Apaza, candidato de Salvemos al Perú, a la alcaldía del distrito de San Miguel, San Román, Puno, con 23,5% de intención de voto. No obstante, carece de sustento, pues presenta errores de escritura, no identifica a su autor y tampoco incluye una ficha técnica, requisitos establecidos por el JNE para validar una encuesta electoral.