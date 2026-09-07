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Agenda: lo mejor del cine y teatro en Lima

Una destacada comedia vuelve a la cartelera teatral y la película 'Vino la noche' tiene nuevas funciones.

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Esta semana se estrena una nueva versión de la obra El método Grönholm y se proyecta el documental que representará a Perú en la carrera para ingresar a la categoría mejor película internacional en los Óscar 2027.

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Vino la noche

El director Paolo Tizón retrata con cámara en mano la vida de un grupo de jóvenes que se prepara para combatir en el VRAEM. La premiada película documental es la precandidata de Perú a los Goya y a los Óscar. Este martes, miércoles y viernes en el CCPUCP, San Isidro.

Al borde del abismo

La película propone un viaje en busca de los orígenes de las dos obras maestras que Werner Herzog filmó en Perú: 'Aguirre, la ira de Dios' (1972) y 'Fitzcarraldo' (1982). Este martes, 8.00 p. m. en la Alianza Francesa, Miraflores. Ingreso libre.

La profesora

Una docente próxima a jubilarse llama a tutoría al padre de una adolescente que tiene problemas de conducta. Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar son dirigidos por Mateo Chiarella Viale. En el Teatro Ricardo Blume, Jesús María.v

El método Grönholm

Cuatro candidatos compiten por un solo puesto de trabajo. A través de pruebas absurdas, demostrarán lo que son capaces de hacer por quedarse con el “trabajo soñado”. La comedia es dirigida por Rómulo Assereto. Desde este sábado en el Teatro Claretiano, San Miguel.

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