Ana Claudia Urbina aclaró que no hay conflictos dentro de la orquesta. Expresó gratitud y serenidad al dejar el grupo. Foto: Facebook

Ana Claudia Urbina aclaró que no hay conflictos dentro de la orquesta. Expresó gratitud y serenidad al dejar el grupo. Foto: Facebook

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cantante Ana Claudia Urbina, quien fue despedida de Corazón Serrano por salir embarazada, le dijo adiós a Son del Duke después de ocho meses de ser presentada por todo lo alto. La artista piurana compartió un comunicado en sus redes sociales para contar a sus miles de fanáticos que ya no será parte de la orquesta chiclayana. Sin embargo, se mostró agradecida por la oportunidad.

"Hoy quiero comunicarles que, por una decisión personal, he decidido cerrar mi etapa y dejar de formar parte de Son del Duke. Ha sido una de las mejores etapas de mi vida profesional. Me quedo profundamente agradecida por las experiencias, los aprendizajes, el cariño y el respeto compartido", manifestó Ana Claudia Urbina el último domingo 6 de septiembre en Instagram.

A través de un comunicado en Instagram, Ana Claudia Urbana afirmó que su decisión es personal y se debe a la necesidad de pasar más tiempo con su hijo.

¿Por qué Ana Claudia le dijo adiós a Son del Duke?

Aunque no dijo exactamente el motivo de su renuncia a Son del Duke, Ana Claudia Urbina, quien entró a la agrupación en diciembre de 2025, dejó entrever que debido a ciertas normas de la agrupación, no le dan tiempo de estar más tiempo con su hijo, quien es su prioridad.

"Como toda empresa, también existen normas y decisiones que quizás no siempre coincidan con lo que uno quisiera, y eso también se respeta. Esta decisión no nace de un conflicto, sino de una elección muy personal, porque además de artista, también soy mamá", indicó la gemela de Ana Lucía Urbina.

Finalmente, Ana Claudia Urbina aclaró que no ha habido ningún tipo de problema en Son del Duke, ni con los jefes ni con sus compañeros, pero espera volver a los escenarios, sin que eso signifique un impedimento de pasar más tiempo con su hijo.

"Me voy con gratitud, sin resentimientos y con la tranquilidad de saber que estoy tomando una decisión coherente con lo que hoy quiero para mi vida. Buscar un equilibrio donde me permitan hacer lo que amo y, al mismo tiempo, abrazar más a mi hijo, porque al final, los logros profesionales llenan de orgullo, pero el tiempo compartido con nuestros hijos es el legado más valioso que podemos construir... para mí ese será siempre el mayor de los éxitos", concluyó.