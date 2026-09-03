Vasco Madueño se compara con Guillermo Dávila de joven y causa revuelo: “¿Tenemos un aire por ahí?”
Vasco Madueño no dudó en mostrar su emoción con la curiosa comparación y dejó que sus seguidores se pongan creativos con los elogios sobre el parecido con su padre.
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Vasco Madueño volvió a generar comentarios entre sus seguidores al compartir una fotografía de Guillermo Dávila durante su juventud y plantear una comparación sobre el parecido físico entre ambos.
El músico peruano publicó la imagen en sus historias de Instagram y acompañó la postal con una particular pregunta dirigida a quienes siguen su actividad en redes sociales.
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“¿Tenemos un aire por ahí o no?”, escribió Vasco junto a la fotografía de su padre. La publicación no pasó desapercibida y varios usuarios coincidieron en que existen similitudes entre sus rasgos y los que lucía el cantante venezolano durante sus primeros años de carrera.
Vasco Madueño sobre foto de su padre
La imagen mostró a Dávila en una etapa temprana de su trayectoria artística, lo que motivó a los seguidores de Vasco a destacar las coincidencias físicas entre ambos. “Increíble el parecido con tu padre. Te queremos, Vasco”, comentó una usuaria, mientras otra fue mucho más contundente: “¿Un aire? No, mi amor, un ventarrón, porque eres idéntico a Guille”.
Vasco Madueño sobre foto de su padre 2
Otros mensajes reforzaron la comparación con frases como “Dios, igualitos”, “eres el clon de tu padre” e “idéntico, igualito”. Aunque Vasco no brindó mayores detalles sobre cuándo fue tomada la fotografía, su breve publicación bastó para que el parecido con Guillermo Dávila se convirtiera nuevamente en tema de conversación entre sus seguidores.