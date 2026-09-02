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Magaly expone el fuerte impacto de Susana Alvarado en Paco Bazán que estaría afectándolo: “Te ayudan a desaparecer y hundirte”

Paco Bazán y Jefferson Farfán compartieron en 'La Manada', y Magaly Medina lanzó acusaciones contundentes sobre Susana Alvarado tras un año y medio de relación.

Magaly expone el fuerte impacto de Susana Alvarado en Paco Bazán
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Magaly Medina impactó al dirigirse a Susana Alvarado luego de que aparecieran imágenes de Paco Bazán junto a Jefferson Farfán en 'La Manada'. Farfán le dio un caluroso abrazo, y tras criticar al presentador de 'El deportivo en la otra cancha' por supuestamente traicionar a ATV, la conductora reveló detalles sobre la cantante de Corazón Serrano tras año y medio de relación. ¿Qué impacto estaría causando?

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Magaly Medina descubre a Susana Alvarado y muestra posible impacto negativo en Paco Bazán

Magaly Medina se mostró indignada al ver a Paco Bazán junto a Jefferson Farfán en el podcast 'La Manada', especialmente por el juicio involucrando a la pelirroja y ATV, donde al jugador le adjudicaron trescientos millones de soles como reparación.

Medina criticó al exjugador, acusándolo de deslealtad hacia su trabajo al aprovechar la ausencia del gerente general, y expresó desconfianza en sus explicaciones, apuntando que Bazán estaría buscando empleo en el canal ‘Satélite’ de Farfán.

"Parece que busca empleo, anhela su propio programa de streaming con su colega que se tiene por galáctico y le gustaría aumentar sus visualizaciones. Un error total de los que lo contrataron, quienes apostaron fuerte dinero pero están perdiendo, por eso se vuelve muy adulador", comentó, criticando que actúe así pese a decir que respeta su vínculo con ATV.

Posteriormente, la periodista no dudó en aludir a Susana Alvarado, actual pareja de Bazán desde hace un año y medio, recordando cómo esta relación inició el distanciamiento con ella.

Según Medina, Bazán busca nuevamente atención mediática ya que su nombre ha dejado de sonar en público, sugiriendo que Alvarado le estaría afectando negativamente.

"Hace tiempo que ha estado ausente del ojo público. No sé si esto comenzó desde que comenzó su relación con esta joven (Susana Alvarado). A veces las parejas en tu vida te ayudan a crecer o a desaparecer. Pero allí está, rodeado de alabadores y merodeadores, con el canal costeando abogados e indemnizaciones, mientras él va, saluda y elogia a quien es enemigo de su canal. Esto muestra, Paco, que no te importa tu trabajo y que careces de ética laboral", concluyó.

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