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Óscar Custodio exige a América Hoy difundir chats de Baruj Ocharán y César Sánchez, pero comete error: "Se disparó a los pies"

Chats presuntamente muestran que César Sánchez Chavesta fue director musical de La Bella Luz, pese a que la defensa dijo lo contrario.

Oscar Custodio lider de la bella luz
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El antiguo líder de La Bella Luz, Óscar Custodio, contactó a 'América Hoy' para demandar la difusión de chats entre el exintegrante Baruj Ocharán y el músico César Sánchez Chavesta, acusado por Naldy Saldaña de presuntos abusos. Janet Barboza reveló esto en el programa del martes.

Según Barboza, Custodio conversó con alguien del equipo y exigió que publicaran el material que él había compartido. "Su deber moral es lanzar lo que les envié", afirmó el exlíder de la banda.

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Chats de Baruj Ocharán avalarían rol de César Sánchez

Finalmente, 'América Hoy' mostró los mensajes donde Baruj Ocharán agradece a César Sánchez por sus consejos y las oportunidades musicales en La Bella Luz.

Uno de los mensajes destaca especialmente, ya que Ocharán describe a Sánchez Chavesta como un gran director musical, sugiriendo que ocupaba oficialmente dicho puesto en la banda.

Esta publicación contradice lo que el abogado de César Sánchez había declarado previamente, negando el rol de director musical de su cliente.

Los mensajes son del 14 de julio, pocos días antes de que Baruj Ocharán hiciera pública su salida de la agrupación.

Reacciones de las conductoras de 'América Hoy'

Después de mostrar los chats, Rebeca Escribens cuestionó la decisión de Óscar Custodio, afirmando que, si hubiera una verdadera obligación moral, habrían actuado contra César Sánchez desde las primeras declaraciones de Naldy Saldaña.

"La obligación era apartar a César Sánchez desde el momento que Naldy habló del acoso", indicó Escribens, quien también mencionó que el audio de Custodio respaldaba la posición de que Sánchez sí era director musical.

Por otro lado, Janet Barboza manifestó su desilusión con Óscar Custodio. Criticó el uso de los chats para dañar la imagen de Baruj Ocharán y señaló que al final demostraron que Sánchez era reconocido como director musical en la banda.

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