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Magaly Medina encara a Jefferson Farfán por no acreditar que acudió a sus terapias: “¿Fuiste, sí o no, pisapaja?”

La ‘Urraca’ cuestionó al exfutbolista luego de que un juez le ordenara llevar terapia psicológica tras una denuncia de Darinka Ramírez, madre de su última hija.

Magaly Medina encara a Jefferson Farfán porque no habría ido a sus terapias psicológicas. Foto: Composición LR
Magaly Medina encara a Jefferson Farfán porque no habría ido a sus terapias psicológicas. Foto: Composición LR
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Magaly Medina volvió a referirse a Jefferson Farfán y esta vez mostró un documento del Juzgado de Familia especializado en Violencia contra la Mujer, relacionado con la denuncia presentada por Darinka Ramírez. Según el documento, el exfutbolista no habría acreditado haber cumplido con una terapia psicológica que le fue ordenada judicialmente.

La conductora explicó que Farfán presentó una copia digital de un ticket de cita para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental. Sin embargo, el juez señaló que dicho documento no acredita que la 'Foquita' se haya sometido a la terapia psicológica dispuesta en una resolución de 2025.

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Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán por sus terapias psicológicas

Durante la última emisión de 'Magaly TV, La Firme', la 'Urraca' leyó parte del documento y señaló que el juzgado ya había exhortado anteriormente a Farfán para que acreditara el cumplimiento de la medida. Tras no hacerlo, se le otorgó un plazo de tres días, bajo apercibimiento de poner el caso en conocimiento del Ministerio Público.

“Él que anda preocupándose de que otros cumplan lo que la justicia ha ordenado, anda preocupado por si yo hice o no mi servicio comunitario. Lo hago. Y cuando no puedo ir, justifico. […] Pero él, hay que preguntarle: ¿acudiste a tus terapias, sí o no, 'pisapaja'? ¿Fuiste sí o no?”, cuestionó.

Finalmente, la conductora de espectáculos recordó los cuestionamientos que el popular '10 de la calle' realizó anteriormente sobre el cumplimiento de su servicio comunitario y sostuvo que ahora es un juez quien le está llamando la atención por no acreditar que haya cumplido con sus terapias. “Así como él se daba el lujo de parecer un juez de algún juzgado, que no sé quién le dio esa atribución, ahora un juez le está llamando la atención a él por no cumplir con sus terapias psicológicas”, agregó.

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