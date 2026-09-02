Paco Bazán y Jefferson Farfán se abrazaron en su reencuentro en 'La manada galáctica'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Paco Bazán y Jefferson Farfán se abrazaron en su reencuentro en 'La manada galáctica'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Magaly Medina volvió a referirse a Paco Bazán y dejó clara su negativa a recibirlo en 'Magaly TV, la firme'. La conductora reveló que el exfutbolista acudió durante la tarde del 1 de setiembre con la intención de conseguir una invitación a su espacio televisivo, pero su pedido fue rechazado de manera tajante.

El episodio ocurrió después de que el conductor de ATV apareciera en el podcast 'La Manada', del canal dirigido por Jefferson Farfán. La presencia del comunicador junto al ex Alianza Lima provocó la reacción de la 'Urraca', quien cuestionó su acercamiento y consideró contradictorio que posteriormente buscara ingresar nuevamente a su programa. La presentadora también criticó lo que calificó como una actitud de búsqueda de aprobación.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por junte con Jefferson Farfán

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina contó que Paco Bazán había insistido en ser invitado a su espacio pese a la controversia originada por su encuentro con Jefferson Farfán. Según explicó, el periodista incluso habría manifestado que estaba dispuesto a recibir críticas durante la entrevista con tal de aparecer nuevamente en el programa.

“Dice que no importa que lo pateen, que lo maltraten”, comentó la conductora al referirse a la actitud de Bazán. Sin embargo, dejó claro que no tenía interés en aceptar su pedido. “No, Paco, no me interesa invitarte, no me interesa”, afirmó durante su transmisión.

La figura de ATV cuestionó especialmente que el exarquero buscara acercarse a su programa después de compartir espacio con la 'Foquita'. En ese sentido, calificó su comportamiento de complaciente y sostuvo que no estaba dispuesta a permitir que trasladara esa actitud a su espacio televisivo.

“Después de que te vas de sobón y de ayayero, ¿quieres venir de ayayero aquí? No, gracias”, manifestó Magaly Medina, quien también expresó su desconcierto por la insistencia del comunicador. Incluso ironizó con la manera en que, según su versión, intentaba conseguir nuevamente un lugar en el programa.

“Quería entrar de rodillas. ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cabeza este muchacho?”, expresó la periodista. Acto seguido, añadió una recomendación en tono crítico: “Páguenle terapia”.

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"Que ni se asome a la puerta de mi estudio": la dura advertencia de Magaly Medina

La conductora de 'Magaly TV, la firme' fue todavía más contundente cuando se refirió a una eventual visita de Paco Bazán a las instalaciones de su programa. Magaly Medina aseguró que no permitiría su ingreso y advirtió que recurriría al personal de seguridad si el periodista intentaba presentarse en su estudio.

“Aunque venga y se arrastre, lo haré sacar con seguridad. Que ni se asome a la puerta de mi estudio”, sentenció la presentadora de ATV, dejando en claro que no lo quiere cerca.

La conductora continuó cuestionando la conducta que atribuyó al periodista y reiteró su rechazo hacia quienes buscan agradar a distintas personas para obtener aceptación. “Detesto a la gente sobona, me parecen unos reverendos hipócritas”, manifestó durante su programa.



