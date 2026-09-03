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Alejandra Baigorria y su padre Sergio enfrentan acusaciones por abandono de un albergue de mascotas: “Le exigimos...”

Residentes de Chaclacayo expresan su descontento ante las condiciones de un albergue de mascotas. ¡Serias acusaciones contra Alejandra y Sergio Baigorria!

Alejandra Baigorria y su padre
Alejandra Baigorria y su padre
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Alejandra Baigorria, reconocida influencer, se encuentra en el centro de la atención por una denuncia junto a su padre, Sergio Baigorria. El programa de Magaly Medina destacó que los vecinos de Chaclacayo decidieron manifestarse contra la empresaria y el alcalde debido a la negligencia en un refugio de animales.

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Acusaciones contra Alejandra y Sergio Baigorria por descuido del refugio de animales

En el avance de Magaly TV La Firme del jueves 3 de septiembre, se muestra a un grupo de residentes que denuncia el estado lamentable del refugio de mascotas ubicado en Chaclacayo, donde Sergio Baigorria es el alcalde.

Las imágenes de ATV revelan que numerosos perros rescatados viven en condiciones de aparente abandono. Un grupo de habitantes expresó su indignación por la falta de atención y cuidado hacia estos animales.

Vecino Vecinos de Chaclacayo reclaman a Alejandra Baigorria y a su padre.

Vecino Vecinos de Chaclacayo reclaman a Alejandra Baigorria y a su padre.

“Exigimos que Alejandra Baigorria venga a dar la cara”, manifestó una mujer visiblemente molesta por el estado de los animales y las precarias condiciones del lugar. “¿Dónde está el señor alcalde? Esto es inaceptable”, insistieron luego.

Hasta ahora, el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, permanece en silencio ante las acusaciones de los residentes del distrito. Alejandra Baigorria tampoco ha emitido una declaración, y hay expectativa sobre qué dirán al respecto.

Albergue de animales luce en aparente abandono y los animales estarían en mal estado.

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