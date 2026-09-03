Juez lanza advertencia contra Jefferson Farfán por no cumplir con orden tras denuncia de Darinka Ramírez

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Magaly Medina sorprendió al exponer a Jefferson Farfán por no cumplir con su deber de servicio comunitario. Se indica que el exfutbolista no ha respetado una orden judicial tras la acusación de Darinka Ramírez, madre de su hija menor, quien lo denunció por maltrato psicológico hacia ella y la niña. ¿Qué evidencia lo compromete y cuál podría ser el resultado?

Error judicial de Jefferson Farfán relacionado con su hija y la respuesta radical del juez

Magaly Medina, sin reservas, criticó a Jefferson Farfán, presentando un documento relevante del 15.º Juzgado de Familia, especializado en Violencia contra la Mujer, que está al tanto del caso legal de Ramírez en su contra.

La influencer confirmó que el exjugador debía asistir a sesiones de terapia psicológica debido a la seria acusación, aunque la presentación de pruebas de cumplimiento es cuestionable, especialmente al retrasar las citas y no presentar evidencia suficiente.

"Aquí se menciona: ‘El acusado Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, según la resolución dos, había previsto asistir a terapia psicológica ordenada por el juez, pero él declara que no ha asistido aún. Ha aplazado, pero no ha completado dichas terapias", dijo la periodista al revisar el documento.

Después de repetidos retrasos, Farfán parece haber tomado el asunto ligeramente, proporcionando solo un ticket para una cita reprogramada el 2 de septiembre, sin confirmar si asistió realmente.

"Solo ha enviado una copia digital de un ticket de cita en salud mental para el 2 de septiembre, lo cual no garantiza que haya iniciado la terapia", añadió.

Ante esta situación, el juez actuante le otorgó tres días para presentar pruebas de cumplimiento, de lo contrario, el caso podría escalar al Ministerio Público para evaluar sanciones.

La esposa de Alfredo Zambrano aprovechó para criticar a ‘La Foquita’, quien anteriormente señaló que ella no cumplía con su servicio comunitario, a pesar de que él enfrenta la misma falta respecto al bienestar de su hija.

“A quien le preocupa si otros cumplen con la justicia, debería también preocuparse si asistió a su servicio comunitario (…) Ahora hay que preguntar: ‘¿Asististe a tus terapias, sí o no, Pisapaja?’”, concluyó.







