HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

¿Cuándo es el Miss Mundo 2026 y dónde será el certamen de belleza?

Josiane Sciotti representa al Perú en el Miss Mundo 2026, cuya gran final se realizará este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

Faltan pocas horas para la gran final del Miss Mundo 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Faltan pocas horas para la gran final del Miss Mundo 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La gran final de Miss Mundo 2026 ya cuenta con fecha y escenario confirmados. Este sábado 5 de septiembre, las representantes de distintos países llegarán a la última jornada del certamen de belleza en Nha Trang, Vietnam, donde una de las participantes buscará convertirse en la nueva soberana internacional. Entre las aspirantes se encuentra la modelo peruana Josiane Sciotti, quien ya está en territorio vietnamita para afrontar las actividades previas a la elección.

Para el público peruano, la definición de la corona podrá seguirse durante la mañana debido a la diferencia horaria con Vietnam. De acuerdo con la programación consignada para el evento, la transmisión se estima entre las 7.00 y 9.00 a. m. en Perú. La edición 2026 del concurso contempla varias semanas de actividades y reúne a misses que buscan destacar en una de las competencias internacionales de belleza más importantes.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¿Dónde ver Miss Mundo 2026 EN VIVO? Canal, horario y cómo seguir a Josiane Sciotti desde Perú

lr.pe

Miss Mundo 2026: fecha de la gran final del certamen de belleza

La fecha final del Miss Mundo 2026 está fijada para el sábado 5 de septiembre. La jornada marcará el cierre de una programación que comenzó el 9 de agosto y que comprende diversas actividades para las candidatas antes de la noche decisiva.

Josiane Sciotti es la representante del Perú en esta edición y actualmente se encuentra en Vietnam, donde continúa su preparación y participación en el certamen.

La elección del país asiático como sede fue anunciada oficialmente por la Organización Miss Mundo el 25 de marzo de 2026. La comunicación fue difundida mediante sus redes sociales y posteriormente Hoàng Nhật Nam, director de Miss Mundo Vietnam, confirmó que el país asiático sería anfitrión de esta edición.

De esta manera, Vietnam asumió la organización de una competencia que concentra la atención de seguidores de los certámenes de belleza a nivel internacional.

PUEDES VER: ¿Quién es Josiane Sciotti? Edad, estatura y trayectoria de la Miss Perú que compite en Miss Mundo 2026

lr.pe

¿Dónde será el Miss Mundo 2026?

El Miss Mundo 2026 tendrá como escenario la Plaza del 2 de Abril, ubicada en Nha Trang, en la provincia de Khánh Hòa, Vietnam. Este será el lugar donde se desarrollará la gran final del certamen de belleza el sábado 5 de septiembre, fecha en la que se conocerá a la sucesora de Suchata Chuangsri.

Nha Trang será así el punto central de la jornada decisiva del concurso, después de varias semanas de actividades programadas desde el 9 de agosto. La ciudad vietnamita recibirá a las representantes internacionales que compiten por la corona, entre ellas Josiane Sciotti, quien lleva la representación peruana en esta edición.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Dónde ver Miss Mundo 2026 EN VIVO? Canal, horario y cómo seguir a Josiane Sciotti desde Perú

¿Dónde ver Miss Mundo 2026 EN VIVO? Canal, horario y cómo seguir a Josiane Sciotti desde Perú

LEER MÁS
¿Quién es Josiane Sciotti? Edad, estatura y trayectoria de la Miss Perú que compite en Miss Mundo 2026

¿Quién es Josiane Sciotti? Edad, estatura y trayectoria de la Miss Perú que compite en Miss Mundo 2026

LEER MÁS
Peruana Josiane Sciotti desata polémica en el Miss Mundo 2026 por su traje típico: bolivianos aseguran que el atuendo es de su país

Peruana Josiane Sciotti desata polémica en el Miss Mundo 2026 por su traje típico: bolivianos aseguran que el atuendo es de su país

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025