¿Cuándo es el Miss Mundo 2026 y dónde será el certamen de belleza?

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La gran final de Miss Mundo 2026 ya cuenta con fecha y escenario confirmados. Este sábado 5 de septiembre, las representantes de distintos países llegarán a la última jornada del certamen de belleza en Nha Trang, Vietnam, donde una de las participantes buscará convertirse en la nueva soberana internacional. Entre las aspirantes se encuentra la modelo peruana Josiane Sciotti, quien ya está en territorio vietnamita para afrontar las actividades previas a la elección.

Para el público peruano, la definición de la corona podrá seguirse durante la mañana debido a la diferencia horaria con Vietnam. De acuerdo con la programación consignada para el evento, la transmisión se estima entre las 7.00 y 9.00 a. m. en Perú. La edición 2026 del concurso contempla varias semanas de actividades y reúne a misses que buscan destacar en una de las competencias internacionales de belleza más importantes.

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Miss Mundo 2026: fecha de la gran final del certamen de belleza

La fecha final del Miss Mundo 2026 está fijada para el sábado 5 de septiembre. La jornada marcará el cierre de una programación que comenzó el 9 de agosto y que comprende diversas actividades para las candidatas antes de la noche decisiva.

Josiane Sciotti es la representante del Perú en esta edición y actualmente se encuentra en Vietnam, donde continúa su preparación y participación en el certamen.

La elección del país asiático como sede fue anunciada oficialmente por la Organización Miss Mundo el 25 de marzo de 2026. La comunicación fue difundida mediante sus redes sociales y posteriormente Hoàng Nhật Nam, director de Miss Mundo Vietnam, confirmó que el país asiático sería anfitrión de esta edición.

De esta manera, Vietnam asumió la organización de una competencia que concentra la atención de seguidores de los certámenes de belleza a nivel internacional.

¿Dónde será el Miss Mundo 2026?

El Miss Mundo 2026 tendrá como escenario la Plaza del 2 de Abril, ubicada en Nha Trang, en la provincia de Khánh Hòa, Vietnam. Este será el lugar donde se desarrollará la gran final del certamen de belleza el sábado 5 de septiembre, fecha en la que se conocerá a la sucesora de Suchata Chuangsri.

Nha Trang será así el punto central de la jornada decisiva del concurso, después de varias semanas de actividades programadas desde el 9 de agosto. La ciudad vietnamita recibirá a las representantes internacionales que compiten por la corona, entre ellas Josiane Sciotti, quien lleva la representación peruana en esta edición.