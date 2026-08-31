Vecna de ‘Stranger Things’ causa sorpresa en Ecuador al confesar su gusto por el ceviche peruano

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Jamie Campbell Bower, conocido mundialmente por interpretar a Vecna en la serie ‘Stranger Things’, de Netflix, sorprendió a los asistentes de la Comic Con Ecuador 2026 al revelar que es fan del ceviche peruano. El actor británico recordó su visita a Lima y contó que tuvo la oportunidad de probar el tradicional plato durante su estadía en el país.

La confesión ocurrió durante su participación en el evento realizado en Guayaquil, donde el artista fue consultado sobre sus comidas favoritas. Su respuesta provocó una inesperada reacción entre los asistentes, ya que Bower mencionó específicamente su experiencia con el ceviche peruano y reconoció que existe una marcada diferencia entre las preparaciones de Perú y Ecuador.

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Jamie Campbell Bower recuerda su visita a Perú y su gusto por el ceviche

Durante su presentación en la Comic Con Ecuador 2026, Jamie Campbell Bower contó que le gusta mucho el ceviche y recordó que estuvo en Perú el año pasado. El actor explicó que durante aquella visita pudo probar el plato y quedó con una buena impresión de la gastronomía peruana.

La visita a Lima ocurrió en noviembre de 2025, cuando el intérprete de Vecna participó en el Geek Festival Perú 2025. En aquella oportunidad, Bower tuvo contacto con sus seguidores y también pudo conocer parte de la gastronomía nacional, entre ella el ceviche.

Vecna sorprende al público ecuatoriano y asegura que probará su ceviche

La confesión del actor generó una reacción inmediata entre los asistentes de la Comic Con Ecuador. Algunos comenzaron a abuchearlo en tono de broma, por lo que Bower pidió que lo dejaran terminar y reconoció que conocía la diferencia entre el ceviche peruano y el ecuatoriano.

Lejos de entrar en la conocida rivalidad gastronómica entre ambos países, el actor aseguró que está dispuesto a probar la versión ecuatoriana. “Realmente me gusta el ceviche. Estuve en Perú, creo que estuve en Perú el año pasado”, comentó la exestrella de Netflix, quien también manifestó su interés por conocer la preparación local.