HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     
Entretenimiento

Vecna de ‘Stranger Things’ causa sorpresa en Ecuador al confesar su gusto por el ceviche peruano

El actor británico Jamie Campbell Bower, de 'Stranger Things’, provocó abucheos en tono de broma entre los asistentes de la Comic Con Ecuador al revelar su gusto por el ceviche peruano.

Jamie Campbell Bower dio vida a Vecna, el villano en la serie 'Stranger Things'. Foto: Composición LR/YouTube.
Jamie Campbell Bower dio vida a Vecna, el villano en la serie 'Stranger Things'. Foto: Composición LR/YouTube.
Escuchar
Resumen
Compartir

Jamie Campbell Bower, conocido mundialmente por interpretar a Vecna en la serie ‘Stranger Things’, de Netflix, sorprendió a los asistentes de la Comic Con Ecuador 2026 al revelar que es fan del ceviche peruano. El actor británico recordó su visita a Lima y contó que tuvo la oportunidad de probar el tradicional plato durante su estadía en el país.

La confesión ocurrió durante su participación en el evento realizado en Guayaquil, donde el artista fue consultado sobre sus comidas favoritas. Su respuesta provocó una inesperada reacción entre los asistentes, ya que Bower mencionó específicamente su experiencia con el ceviche peruano y reconoció que existe una marcada diferencia entre las preparaciones de Perú y Ecuador.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE HOJA DE COCA: ¿QUÉ PUEDE REVELAR SOBRE TU FUTURO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'Stranger Things: relatos del 85': sinopsis, cómo ver, reparto y cuándo se estrena la serie animada de Netflix

lr.pe

Jamie Campbell Bower recuerda su visita a Perú y su gusto por el ceviche

Durante su presentación en la Comic Con Ecuador 2026, Jamie Campbell Bower contó que le gusta mucho el ceviche y recordó que estuvo en Perú el año pasado. El actor explicó que durante aquella visita pudo probar el plato y quedó con una buena impresión de la gastronomía peruana.

La visita a Lima ocurrió en noviembre de 2025, cuando el intérprete de Vecna participó en el Geek Festival Perú 2025. En aquella oportunidad, Bower tuvo contacto con sus seguidores y también pudo conocer parte de la gastronomía nacional, entre ella el ceviche.

PUEDES VER: Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

lr.pe

Vecna sorprende al público ecuatoriano y asegura que probará su ceviche

La confesión del actor generó una reacción inmediata entre los asistentes de la Comic Con Ecuador. Algunos comenzaron a abuchearlo en tono de broma, por lo que Bower pidió que lo dejaran terminar y reconoció que conocía la diferencia entre el ceviche peruano y el ecuatoriano.

Lejos de entrar en la conocida rivalidad gastronómica entre ambos países, el actor aseguró que está dispuesto a probar la versión ecuatoriana. “Realmente me gusta el ceviche. Estuve en Perú, creo que estuve en Perú el año pasado”, comentó la exestrella de Netflix, quien también manifestó su interés por conocer la preparación local.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exfigura de ‘Esto es Guerra’ sorprende al lucirse con protagonista de ‘Stranger Things’ y desatan revuelo

Exfigura de ‘Esto es Guerra’ sorprende al lucirse con protagonista de ‘Stranger Things’ y desatan revuelo

LEER MÁS
'Stranger Things: relatos del 85': sinopsis, cómo ver, reparto y cuándo se estrena la serie animada de Netflix

'Stranger Things: relatos del 85': sinopsis, cómo ver, reparto y cuándo se estrena la serie animada de Netflix

LEER MÁS
Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anuel AA, Beéle y más estrellas se unen por Halloween: conoce fecha, entradas y precios para el Reggaeton Lima Festival 7

Anuel AA, Beéle y más estrellas se unen por Halloween: conoce fecha, entradas y precios para el Reggaeton Lima Festival 7

LEER MÁS
El desgarrador adiós de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras retirarse de la selección argentina: "Te merecías esta historia y más"

El desgarrador adiós de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras retirarse de la selección argentina: "Te merecías esta historia y más"

LEER MÁS
Ozuna, Farruko, Myke Towers y más estrellas del reguetón en Lima: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Estadio Nacional

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más estrellas del reguetón en Lima: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¡Ya está en Perú! Gregorio Pernía, El Titi de 'Sin senos no hay paraíso', anuncia su renovado show en Lima, Pisco, Pucallpa y más ciudades

¡Ya está en Perú! Gregorio Pernía, El Titi de 'Sin senos no hay paraíso', anuncia su renovado show en Lima, Pisco, Pucallpa y más ciudades

LEER MÁS
Conciertos en Lima septiembre 2026: fechas, entradas y precios de todos los eventos

Conciertos en Lima septiembre 2026: fechas, entradas y precios de todos los eventos

LEER MÁS
Streamer Supremo explota al ver que Perú supera a Honduras en Mundial de comidas: “¿Cómo el ceviche va a ser mejor?”

Streamer Supremo explota al ver que Perú supera a Honduras en Mundial de comidas: “¿Cómo el ceviche va a ser mejor?”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025