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Actriz Patricia Barreto saltó de alegría por su emocionante pedida de mano en paradisíaca isla de Tailandia: “Contigo, un rotundo sí”

La actriz Patricia Barreto volverá a apostar por el amor tras su primer fracaso matrimonial. La artista peruana se quedó sorprendida por la sortija que le dio su novio Roberto Carlos Morales.

Patricia Barreto se casará con su novio, el creador de contenidos Roberto Carlos Morales. Foto: Instagram
Patricia Barreto se casará con su novio, el creador de contenidos Roberto Carlos Morales. Foto: Instagram
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Patricia Barreto es fan del amor. A pesar de que su primer matrimonio no funcionó, la actriz peruana contó que le gustaría volverse a casar, sin imaginarse que su actual pareja, Roberto Carlos Morales, le iba a pedir que se case con él, mientras disfrutaban de unas vacaciones por Ko Samui, una paradisíaca isla de Tailandia.

“Contigo, un rotundo sí. Compartimos este hermoso momento y nuestra felicidad con ustedes desde la isla de Ko Samui, un sol deslumbrante y entra las preguntas que nos hicimos en el viaje para nuestro vlog, llegó la más importante (lo tenías bien planeado Ro, te amo). ¡Y Aquí vamos! Nos en rumbamos en el mejor viaje de todos”, escribió la actriz peruana, quien tiempo atrás denunció que le pusieron tres papeletas sin aviso previo, junto al conmovedor video de su pedida de mano.

Patricia Barreto se casará con Roberto Carlos Morales

Patricia Barreto, quien se casó a los 24 años y se divorció a los 32 años, utilizó sus redes sociales para compartir un video de lo que fue su pedida de mano frente al mar. Roberto Carlos Morales, un famoso creador de contenido, le dedicó unas emotivas palabras antes de sorprenderla con un bello anillo de compromiso.

“Todas las vidas, sí. Claro que sí. En esta y en todas las que vengan. Te amo, mi amor”, expresó Patricia Barreto, de 39 años, cuando su novio le preguntó si se quería casar con él. Pero la emoción aumentó cuando vio su sortija, a tal punto que la actriz se puso a saltar. “Me pediste la mano, amor”, dijo emocionada la actriz que protagonizó ‘Maricucha’.

“Jajaja, ¡he llorado carajo! Qué lindo”, “Yo también dije ‘di que sí’”, “Ay, ¿qué emoción! Felicidades, hermosa. Qué belleza de momento y que pareja tan bella. Que viva el amor”, “Ay Dios, he llorado de la emoción. Qué hermosa pedida . Me hacen querer volver a creer en el amor” y “Y como cuando hacíamos Peter Pan y pasaba por tu camerino y todas las funciones te preguntaba, ¿Cómo va el amor?. Hoy paso por aquí” y “Que felicidad, estoy muy feliz por ti”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron artistas como Yiddá Eslava, Javier Masías, Alessa Wichtel, Fiorella Cayo, Christian Ysla y Andrés Vílchez.

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