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Alejandra Baigorria se pronunció luego de que el medio internacional 'DW español' difundiera un polémico reportaje sobre influencers que exhiben la pobreza de niños africanos con el objetivo de ganar clics. En el informe, el canal utilizó imágenes del viaje que la 'gringa de Gamarra' realizó meses atrás a ese continente, lo que generó diversos cuestionamientos en las redes sociales.

Ante este panorama, la esposa de Said Palao decidió defenderse y aclaró que algunos medios de comunicación habrían emitido información errónea sobre el país que visitó. Además, sostuvo que las acciones que realizó durante su viaje "no era algo ilegal", según declaró a América Espectáculos.

Alejandra Baigorria habla tras reportaje que la vincula con aprovechamiento de niños en África por clics

Alejandra Baigorria se mostró muy fastidiada tras la emisión del reportaje del canal DW español sobre influencers que exhiben la pobreza de niños africanos para generar clics. El informe utilizó imágenes de la empresaria peruana durante el viaje que realizó a Malaui para brindar ayuda social.

La creadora de contenido aseguró que ya había dado su versión sobre el tema y afirmó que existe una confusión respecto al país que visitó. "Creo que no están bien informados porque a donde yo fui es Malaui... no es no me acuerdo cómo se llama el otro lugar y muchos medios han estado mal informando; yo creo que han agarrado mis imágenes, no sé, pero yo ya lo expliqué por otro medio y ya está", señaló.

Alejandra Baigorria revela que no hizo nada ilegal

Alejandra Baigorria reiteró que no tuvo ninguna mala intención en grabar a los niños pobres de África mientras les brindaba alimentos y compartirlo en sus redes sociales. La empresaria se defendió exponiendo que sus acciones no fueron ilegales, ya que viajó al país como embajadora de una ONG.

"No hay ninguna intención mala de mi parte, las personas que me conocen saben mi forma de trabajar y eso es todo. Si hay algo que corregir, se corregirá... yo he ido a un programa, soy embajadora, no es como cualquier cosa, no es algo ilegal que yo haya hecho", finalizó.