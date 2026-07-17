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Rosángela Espinoza es un rostro sumamente familiar para los televidentes peruanos. Con más de 13 años de trayectoria en la pantalla chica, y ha dejado huella en programas como 'Combate', 'Bienvenida la tarde' y actualmente en 'Esto es guerra', la influencer ha sabido mantenerse vigente en el competitivo y complejo mundo de la televisión.

Sin embargo, detrás de los reflectores, las competencias y las cámaras, existe una faceta que ella misma recalca con orgullo: su perfil como licenciada en marketing y su constante búsqueda por consolidar una marca empresarial propia.

En una reciente y sincera entrevista con La República, la modelo abrió su corazón para detallar el arduo camino que recorrió para culminar sus estudios universitarios, las tensiones vividas en el set de televisión y sus proyecciones profesionales.

El camino de superación de Rosángela Espinoza para licenciarse en marketing

El proceso para obtener el título profesional no fue un proceso nada fácil para Rosángela Espinoza. Estudiar y trabajar al mismo tiempo representó un desafío físico y emocional extremo, especialmente al tener que lidiar con los prejuicios de ser una figura pública.

"No ha sido fácil... en este momento me quiero quebrar porque si yo retrocedo te voy a decir que la he pasado tan mal en el sentido de que ciertos profesores no me entendían cuando yo no llegaba a la hora porque salía del trabajo", confesó con evidente emoción.

La presión no solo provenía de los horarios, sino también de las sospechas de favoritismo por parte de sus compañeros. Para evitar cualquier malentendido, muchos docentes optaron por tomarle evaluaciones diferenciadas.

"La mayoría de los profesores optaron por hacerme un examen particular, o sea, un examen aparte... para que no se diga que o plagió o que alguien le entregó antes una prueba", relató.

A pesar de las dificultades para conseguir permisos en los programas de televisión y de la intensa carga de los retos de baile, Rosángela persistió durante los cinco años de carrera en el programa EP de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), logrando finalmente su ansiada licenciatura.

Rosángela Espinoza es licenciada en Marketing por la UPC.

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Una mirada hacia el pasado: Rosángela Espinoza recuerda los golpes de la televisión

Al mirar atrás y evaluar sus más de 13 años en el medio artístico, Rosángela Espinoza reflexiona con madurez sobre las lecciones aprendidas y los momentos difíciles que le tocó afrontar.

"La televisión me ha dado mucho, pero también me ha dado muchos golpes. Ya no se puede borrar cosas de atrás", admitió con sinceridad. Al ser consultada sobre qué consejo le daría a la Rosángela que recién iniciaba su camino en las pantallas, señaló que le jalaría las orejas y le aconsejaría dejar de ser tan confiada, pues aprendió que "no necesariamente hay que ser buena persona con todos".

Su carácter directo y frontal le ha valido tanto el aprecio del público como diversas enemistades en el medio, un precio que está dispuesta a pagar con tal de mantener intactos sus valores.

"Yo no paso franela a nadie o pañito a nadie o como se dice franelera, para conseguir algo. A mí si me quieres me quieres, si no, no", sentenció de forma tajante.

Asimismo, la influencer criticó las malas prácticas que a menudo se observan en el entorno televisivo y en otros ámbitos laborales, donde algunas personas buscan sobresalir a costa de los demás.

"A veces la gente por lograr algo mancilla o trata de malograr la participación del resto para subir un escalón", lamentó. Aunque aclaró que no se considera una "santa" y que asume sus errores con responsabilidad y humildad.

Enfrentamiento con Melissa Loza en Esto es guerra

Recientemente, la popular 'Chica selfie' estuvo en el ojo de la tormenta tras un fuerte altercado con su compañera Melissa Loza durante una competencia de tortazos en 'Esto es guerra'.

"Fue una situación que, como dije, me afectó emocionalmente porque considero que debe sí o sí existir ese respeto entre compañeros de trabajo", señaló, enfatizando que el contacto físico está estrictamente prohibido por contrato dentro del programa.

Respecto a las disculpas públicas que ofreció Melissa Loza al día siguiente, la 'guerrera' se mostró sumamente escéptica y consideró que estas fueron fruto de la presión mediática y de las redes sociales.

"Para mí unas disculpas sinceras es haberse acercado después de ese incidente... Te acercas personalmente y sabes qué, 'Ros, yo no tengo nada contra ti'. Para mí unas disculpas ante el público, ante cámaras, ya no tienen sentido", sentenció, asegurando que mantendrá una distancia total con su compañera de ahora en adelante.

Rosángela Espinoza anuncia nuevo proyecto: "Lo esperé por tantos años"

El esfuerzo de años de trabajo ha comenzado a dar frutos comerciales muy importantes para Rosángela Espinoza, quien recientemente se convirtió en una de las figuras de la campaña publicitaria de la marca Te apuesto para el Mundial 2026, compartiendo pantalla con personajes como Sivenito y Jefferson Farfán.

Rosángela Espinoza en campaña publicitaria.

"Durante muchos años la gente me conoce por la televisión... pero jamás se me ha visto en un comercial y justo fue la gran oportunidad de ser una de las figuras de la marca Te Apuesto... Todo esfuerzo tiene su recompensa", manifestó con entusiasmo.

Además de su éxito publicitario, la licenciada en marketing continúa trabajando en su marca personal y reveló que se encuentra en la fase final de un nuevo proyecto empresarial que ha planificado meticulosamente.

"Se viene algo que no lo digo hasta que salga y va a ser que es un proyecto que realmente esperé por tantos años. Ya está todo comprado del branding y todo lo que es la web", anunció con gran expectativa.