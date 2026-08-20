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Óscar Junior, líder de La Bella Luz, sufre devastadora pérdida y publica desgarrador mensaje: "Mi mamita Clarita acaba de fallecer"

A solo horas de anunciar el regreso de La Bella Luz a los escenarios, Óscar Junior Custodio anunció la irreparable pérdida de su mamita y le dedicó un conmovedor mensaje.

Óscar Junior Custodio asumió el liderazgo de La Bella Luz en medio de cuestionamientos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Óscar Junior Custodio asumió el liderazgo de La Bella Luz en medio de cuestionamientos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Óscar Junior, nuevo líder de La Bella Luz, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de confirmar el fallecimiento de su mamita Clarita durante la madrugada de este jueves 20 de agosto. El cantante utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia y compartir recuerdos de la mujer que tuvo un papel importante durante su infancia.

La pérdida ocurre mientras el integrante de la agrupación musical afronta una etapa de cambios al frente de la orquesta de cumbia. En medio de ese contexto, el artista reveló detalles de su último encuentro con Clarita y publicó imágenes y videos de aquella visita, en los que ambos aparecen compartiendo un momento especialmente emotivo.

Mensaje de Óscar Junior tras sensible pérdida.

Mensaje de Óscar Junior tras sensible pérdida.

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Óscar Junior anuncia que sufrió la pérdida de su mamita Clarita

A través de una publicación, Óscar Junior contó que Clarita falleció aproximadamente a las 3.00 de la madrugada. El joven, de 22 años, explicó que la mujer fue una de las personas que contribuyeron a criarlo junto con su abuela, por lo que su partida representa una pérdida especialmente dolorosa para él.

"Hoy 3 a. m. mi mamita Clarita acaba de fallecer", escribió el cantante al comunicar la noticia. En su mensaje también recordó que, después de mucho tiempo sin verla, temía que ella no pudiera reconocerlo. Sin embargo, aseguró que la mujer sí logró identificarlo durante aquel reencuentro, lo que convirtió esa visita en un recuerdo significativo.

El líder de La Bella Luz también difundió fragmentos de ese último momento juntos. En uno de los videos se escucha al cantante despedirse y decirle que regresaría al día siguiente. Clarita respondió a sus palabras con cariño y le dio un abrazo antes de que el joven se retirara. La promesa, sin embargo, no pudo cumplirse debido a su inesperado fallecimiento.

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La promesa que Óscar Junior le hizo a su mamita Clarita

Entre los recuerdos que Óscar Junior decidió compartir tras la muerte de Clarita destaca una promesa que, según relató, le hizo cuando todavía era niño. El integrante de La Bella Luz recordó que le aseguró que algún día llegaría muy lejos en la música y que esperaba poder cumplir aquel compromiso.

"Me acuerdo que de niño te prometí que iba llegar muy lejos, espero algún día poder cumplirlo", expresó el cantante en su mensaje de despedida. Sus palabras reflejan el vínculo que mantenía con Clarita y la importancia que tuvo su presencia durante una etapa determinante de su vida.


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