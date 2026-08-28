HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Balean a ‘Flow La Fama’, sospechoso de asesinar a '26is' y 'Louis Producer', en la av. La Marina en Callao

El productor musical fue interceptado por sujetos armados que le dispararon varias veces en el Callao. Permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El productor musical 'Flow La Fama' fue herido en un ataque armado en la avenida La Marina. Su salud se reporta en estado reservado tras ser internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.
El productor musical 'Flow La Fama' fue herido en un ataque armado en la avenida La Marina. Su salud se reporta en estado reservado tras ser internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El productor musical conocido como 'Flow La Fama' resultó herido tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la avenida La Marina. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el productor fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao, donde permanece internado y su estado de salud es de pronóstico reservado. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún son materia de investigación. La Policía realiza las diligencias correspondientes para determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del atentado.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

lr.pe

¿Quién es 'Flow La Fama'?

Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido en la escena urbana como 'Flow La Fama', es un productor vinculado al movimiento de música urbana y al circuito del denominado malianteo en el Callao. Su nombre cobró especial notoriedad en 2025, cuando fue detenido por la Policía Nacional en el marco de la investigación por el asesinato de los artistas urbanos '26IS' y 'Louis Producer', ocurrido en Villa María del Triunfo.

Según la investigación policial difundida entonces, Tapia Clausen era señalado como presunto autor intelectual del doble asesinato, en un caso en el que se investigaban disputas relacionadas con la actividad musical y las regalías. El productor negó haber participado en el crimen y sostuvo que mantenía una relación cercana con las víctimas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

LEER MÁS
Chofer de la empresa ETMOSA sobrevive a nuevo ataque a balazos contra bus en el Callao

Chofer de la empresa ETMOSA sobrevive a nuevo ataque a balazos contra bus en el Callao

LEER MÁS
Gremios de transporte de Lima y Callao convocan a paro el 25 de agosto si el Gobierno no atiende sus reclamos

Gremios de transporte de Lima y Callao convocan a paro el 25 de agosto si el Gobierno no atiende sus reclamos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

LEER MÁS
Cantante fue hallado muerto tras asistir a un matrimonio en Cusco: Policía captura a presunto homicida

Cantante fue hallado muerto tras asistir a un matrimonio en Cusco: Policía captura a presunto homicida

LEER MÁS
Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025