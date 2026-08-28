El productor musical 'Flow La Fama' fue herido en un ataque armado en la avenida La Marina. Su salud se reporta en estado reservado tras ser internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. | Composición LR

El productor musical 'Flow La Fama' fue herido en un ataque armado en la avenida La Marina. Su salud se reporta en estado reservado tras ser internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. | Composición LR

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El productor musical conocido como 'Flow La Fama' resultó herido tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la avenida La Marina. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el productor fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao, donde permanece internado y su estado de salud es de pronóstico reservado. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún son materia de investigación. La Policía realiza las diligencias correspondientes para determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del atentado.

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¿Quién es 'Flow La Fama'?

Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido en la escena urbana como 'Flow La Fama', es un productor vinculado al movimiento de música urbana y al circuito del denominado malianteo en el Callao. Su nombre cobró especial notoriedad en 2025, cuando fue detenido por la Policía Nacional en el marco de la investigación por el asesinato de los artistas urbanos '26IS' y 'Louis Producer', ocurrido en Villa María del Triunfo.

Según la investigación policial difundida entonces, Tapia Clausen era señalado como presunto autor intelectual del doble asesinato, en un caso en el que se investigaban disputas relacionadas con la actividad musical y las regalías. El productor negó haber participado en el crimen y sostuvo que mantenía una relación cercana con las víctimas.