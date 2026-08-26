La tensión entre Samahara Lobatón y Youna en 'La prisión de Destino 2' aumenta, hasta el punto que el barbero indicó que ella desea que ya no exista. Foto: captura/Youtube

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Samahara Lobatón y Youna no dejan de atacarse en 'La prisión de Destino 2', a tal punto de que la engreída de Melissa Klug quiso renunciar al reality de convivencias. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando el barbero dejó mal parada a la madre de su hija al asegurar que ella le deseó la muerte hasta en más de una ocasión.

Youna, quien fue diagnosticado con cáncer de tipo leucemia en noviembre del 2025, se quebró al revelar a uno de sus compañeros de 'La prisión de Destino 2' que la influencer peruana le deseó que pierda la vida y sea vencido por la dura enfermedad con la que viene luchando en los Estados Unidos. "Es una verdad que me duele y me parte el corazón", manifestó.

Youna deja mal parada a Samahara Lobatón

"¿Es cierto que ella te dijo ‘ojalá y esa enfermedad que tú tienes te mate’?", fue la pregunta que hizo el influencer cubano Rayner Tamayo, más conocido como 'Fiu Fiu', a Youna. "100%, eso es lo que te quiero confesar. Yo llevo luchando con esta enfermedad mucho tiempo, nueve meses. Los más difíciles de mi vida, que no sabía qué cosas iban a pasar, qué cosa iba a suceder, si es que me iba a morir", manifestó el chalaco, quien le hizo un desplante a Samahara Lobatón en el reality.

En otro momento, 'Fiu Fiu' no dudó en encarar a Samahara Lobatón por decir delante de todo el mundo que ama al padre de su hija; sin embargo, no ha dudado desearle que pierda la batalla contra su enfermedad. En un principio, la engreída de Melissa Klug negó que haya deseado lo peor al barbero, pero se quedó callada cuando él dijo que era verdad.

"A ella no le importa la salud de Youna, cuando ella, en veinte ocasiones, ha dicho ‘ojalá que esa enfermedad que tú tienes te acabe de matar’. Le desea la muerte cada dos minutos (…) Entonces dime hasta cuándo ella va a jugar a la mentira. Cómo puede estar preocupada por un hombre que tantas veces le has deseado la muerte (…) Youna, ¿Ella te ha deseado la muerte o no? ¿No se ha burlado de tu enfermedad?", preguntó el influencer cubano a lo que él respondió de manera afirmativa.

Sin embargo, Lobatón, quien perdió los papeles con ‘Cuba Cuba’, no ha sido la única desatinada. En un reciente capítulo, Youna la cuestionó por todo lo que vivió al lado de Bryan Torres y le reclamó los malos tratos que su hija recibió por parte del salsero. Asimismo, dijo que ella también es culpable de todo por haberle dado una oportunidad al padre de sus dos últimos hijos.