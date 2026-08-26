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La controversia en torno a Alejandra Baigorria y su video de ayuda humanitaria en África escaló luego de que el medio alemán DW lo utilizara en un reportaje sobre la prohibición impuesta por la dictadura de Burkina Faso a los influencers que se fotografían con personas en situación de pobreza para ganar clics. La medida busca proteger la dignidad y privacidad de los ciudadanos.

El hecho de que la esposa de Said Palao fuera tomada como ejemplo generó reacciones inmediatas en Perú, incluyendo tanto cuestionamientos como mensajes de apoyo. Entre las voces más críticas apareció Magaly Medina, quien cuestionó duramente a la empresaria y puso en debate la forma en que expuso a los niños en sus redes sociales.

Magaly Medina lanza crítica hacia Alejandra Baigorria tras polémica por su video en África

Durante la transmisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora desaprobó que la ‘Gringa de Gamarra’ mostrara imágenes de menores sin cuidar su identidad y dejó entrever que la expresión de alegría en su rostro podía interpretarse de manera inapropiada frente a la realidad de esos menores. “De verdad que era como regocijarse haciendo caridad con unos niños que no tienen la culpa de haber nacido en la parte más pobre de África. No solo ella, sino también otros influencers hacían lo mismo”, afirmó.

En esa línea, Magaly subrayó que las buenas acciones no necesitan exposición mediática. “Cuando eres generoso de corazón, cuando quieres ayudar, no necesitas tener una cámara adelante, no necesitas publicitar lo que haces, no necesitas dar la imagen de ‘miren qué buena que soy, cómo voy llevando ayuda a estos pobres chiquititos que se mueren de hambre. No, eso no se hace”, agregó.

Más adelante, la ‘Urraca’ expresó sentir vergüenza ajena de que Baigorria apareciera como ejemplo en el reportaje y rechazó que los influencers busquen repercusión en redes a costa de la vulnerabilidad de otros. “Qué roche que la cara de todo esto sea justamente Alejandra Baigorria, que expuso explícitamente a estos niños en estado de abandono. Eso es indigno, eso no puedes hacer con gente que realmente lo necesita. No puedes lograr tus likes en base a la desgracia de estos pequeñines. Me parece muy bien que se proteja la integridad de todos estos niños porque ellos no pidieron venir al mundo y menos aún encontrarse en ese estado de extrema desnutrición y abandono”, manifestó.

Cabe precisar que Alejandra Baigorria viajó como embajadora de una marca de belleza a Malawi, en el sureste de África, en mayo de 2026, poco después del ampay de su esposo Said Palao en Argentina. Poco después, compartió un video en el que reflexionó sobre la misión humanitaria que realizó con sus colegas, calificando la experiencia como una de las más duras y a la vez más enriquecedoras de su vida, pues le permitió conocer de cerca la realidad de niños que enfrentan hambre y falta de oportunidades. Sin embargo, su contenido generó rechazo entre quienes lo interpretaron como una estrategia para obtener beneficio personal en redes. Al mismo tiempo, surgieron voces que defendieron la iniciativa, resaltando que utilizó su alcance digital para visibilizar un problema que sigue golpeando al continente africano.