Ibai reconoce su error en el concurso anterior y se compromete a ofrecer un premio mucho mejor en 2026. Foto: Instagram

Ibai reconoce su error en el concurso anterior y se compromete a ofrecer un premio mucho mejor en 2026. Foto: Instagram

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El Mundial de comidas de Ibai Llanos ya inició con 16 países en juego. En estos octavos de final, el ceviche se enfrenta a las baleadas hondureñas. A diferencia del concurso anterior, muchos peruanos han dicho que no van a participar porque el premio que entregó el streamer español en el Mundial de desayunos fue una burla. Ante la ola de cuestionamientos, el influencer aseguró que las cosas cambiarán.

Este miércoles 26 de agosto, Ibai Llanos reapareció en su Instagram para pedir a sus seguidores que le den ideas para el premio del Mundial de comidas. Esto a raíz de las críticas que recibió por regalar solo una sartén dorada a los peruanos, luego de la gran campaña que hicieron para que gane el famoso pan con chicharrón.

Ibai Llanos hace mea culpa sobre la sartén dorada

Ibai Llanos, quien se mostró emocionado por el Mundial de comidas, manifestó que le manden opciones de premios, pero que sean realistas. “Que tenga sentido, que sea bonito, un detalle que sea espectacular. No me digan cosas que sean absolutamente imposibles. Lo pido de corazón”, indicó en sus redes sociales.

Segundos después se refirió al premio que le dio a los peruanos por ganar el Mundial de desayunos. “Como muchos saben, el año pasado ganó Perú y ganó la sartén dorada, una sartén que ha sido muy criticada. He recibido comentarios diciéndome barbaridades por la sartén de oro y muchos peruanos están muy enfadados”, añadió.

Para no repetir la misma incomodidad, Ibai se comprometió a que el premio del 2026 será mucho mejor que del 2025. “Es verdad que el año pasado no le di muchas vueltas al premio porque no sabía que el Mundial de desayunos iba a ser tan viral y que se me iba a ir tanto de las manos. Fue lo que más éxito ha tenido en mi vida”, dijo sobre el concurso. Sin embargo, aseguró que lo importante es que llegó al país para probar el pan con chicharrón en el mejor sitio de Lima.