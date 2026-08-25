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No es un secreto que Magaly Medina y María Pía Copello mantienen una estrecha amistad; sin embargo, la 'Urraca' no dudó en cuestionar al pódcast de su amiga por cómo desarrollaron el conflicto entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Si bien felicitó al piloto de autos por contar su verdad sin atacar a la venezolana, indicó que hacer una canción sobre el 50-50 fue innecesario.

“A mí me pareció que fue pausado, fue medido en lo que habló. Se notaba que estaba hablando desde la verdad, por lo menos es lo que yo percibí, no queriendo decir absolutamente nada malo de la madre de sus hijos, pudiendo él haber reaccionado de una forma colérica, impulsiva y rabiosa, ya que ella lo ha dejado muy mal parado el día que ella hizo toda una catarsis pública a través de sus redes sociales”, manifestó Magaly Medina sobre las declaraciones de Mario Hart en 'Sin más que decirlo'.

Magaly Medina cuestiona canción de Mario Hart

Aunque la semana pasada, Magaly Medina cuestionó a Mario Hart por dividir por partes iguales sus gastos con Korina Rivadeneira, la conductora de ATV cambió su opinión al escuchar el descargo del piloto de autos. “Él, sin embargo, contesta sin caer en ese juego, sin entrar en una guerra mediática. También ha dicho que ella debería evitar la sobreexposición tal y como lo hizo subiendo al escenario de Rawayana, para evitar que cualquier hecho se malinterprete y la gente la critique como lo hizo esta vez”, comentó.

Sin embargo, el descargo de Mario Hart, según Medina, fue opacado por la canción que presentaron en el pódcast. “Toda esa caballerosidad que él mostró, esa delicadeza en hablar con cuidado de los temas conyugales que vivieron Korina y él, se fue al traste. No había necesidad de la burla, ya no había necesidad de hacer la cancioncita burlona. Él hubiera cerrado caballerosamente y dignamente, pero con la cancioncita estúpida, sonzona, de 50/50, yo creo que malogró todo aquello que él había logrado hacer”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que uno debe saber en qué caso se puede chacotear y en qué caso no. “A veces hay que saber en qué momento nos tomamos el pelo y en qué momento lo dejamos de lado. Hay situaciones que requieren cierta dosis de ironía, cierta dosis de ser mordaces, cierta dosis de burla, pero hay temas con los que uno no debe jugar. No sé de quién fue la malhadada idea, pero yo creo que ahí no cerró bien esta defensa que él hizo. Solo les pareció chistoso a ellos. Creo que al público no le pareció chistoso”, concluyó.