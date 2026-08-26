HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Triunfó la paz! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia tras demanda: “Le pedí y me pidió disculpas”

La conductora contó que ambas decidieron dejar atrás sus diferencias luego de varios encuentros que cambiaron el rumbo del proceso judicial.

Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia tras demanda. Foto: Composición LR
Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia tras demanda. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina confirmó que llegó a un acuerdo de conciliación con Yahaira Plasencia, luego de varios encuentros entre ambas para buscar una salida al proceso judicial que mantienen desde 2024. La conductora contó que decidieron dejar de lado sus diferencias y poner fin a la disputa mediante el diálogo.

El anuncio lo realizó durante la reciente emisión de Magaly TV, la firme, donde explicó que las conversaciones se produjeron en diferentes momentos y que finalmente ambas firmaron una conciliación. Asimismo, señaló que el documento será presentado ante la jueza durante una audiencia programada para este jueves.

PUEDES VER: Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

lr.pe

Magaly Medina y Yahaira Plasencia se pidieron disculpas tras enfrentamiento

La popular 'urraca' contó que tuvo una primera reunión con 'La Patrona' sin abogados, acompañada por su productor, y que posteriormente continuaron comunicándose a través de terceras personas y directamente. Según explicó Medina, ambas terminaron reconociendo que hubo palabras que las afectaron y decidieron ofrecerse disculpas mutuamente.

“Ella me ha pedido a mí disculpa por aquellas frases que vertió y que me causaron también enojo y me indignaron, y yo también le he pedido disculpas por frases que a ella no le gustaron”, señaló Magaly.

PUEDES VER: Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

lr.pe

En ese sentido, la conductora de espectáculos recordó específicamente el término “score”, utilizado anteriormente para referirse a la salsera, y explicó que decidió disculparse porque entendió que la cantante se sintió herida por aquella expresión. “Si a ti esa palabra ‘score’ ha herido tu susceptibilidad, pues te pido disculpas por ello, porque no fue dicha con ánimo de herir ni de ofender”, manifestó.

Magaly destaca acercamiento con Yahaira y le expresa su apoyo

Asimismo, Magaly sostuvo que ambas se encuentran tranquilas luego de haber llegado al acuerdo y resaltó que la conciliación se produjo sin presiones. “Nos sentimos tranquilas las dos de haber llegado a este acuerdo, sin presiones y hablando”, afirmó.

También se refirió al difícil momento familiar que atraviesa Yahaira Plasencia debido al estado de salud de su madre, donde le expresó su solidaridad y recordó que ella también atravesó momentos complicados durante la enfermedad de su padre. “Somos dos mujeres fuertes”, sostuvo, antes de desearle a la madre de la cantante una pronta recuperación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

LEER MÁS
Pariente de Alonso Grimaldo revela vínculo con Carla Campos y él reacciona en programa de Magaly Medina: "Ella es..."

Pariente de Alonso Grimaldo revela vínculo con Carla Campos y él reacciona en programa de Magaly Medina: "Ella es..."

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

LEER MÁS
Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

LEER MÁS
Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Madre de Carla Campos Salazar defiende a su hija y respalda su versión tras negar infidelidad a Curwen

Madre de Carla Campos Salazar defiende a su hija y respalda su versión tras negar infidelidad a Curwen

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025