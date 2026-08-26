Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina confirmó que llegó a un acuerdo de conciliación con Yahaira Plasencia, luego de varios encuentros entre ambas para buscar una salida al proceso judicial que mantienen desde 2024. La conductora contó que decidieron dejar de lado sus diferencias y poner fin a la disputa mediante el diálogo.

El anuncio lo realizó durante la reciente emisión de Magaly TV, la firme, donde explicó que las conversaciones se produjeron en diferentes momentos y que finalmente ambas firmaron una conciliación. Asimismo, señaló que el documento será presentado ante la jueza durante una audiencia programada para este jueves.

Magaly Medina y Yahaira Plasencia se pidieron disculpas tras enfrentamiento

La popular 'urraca' contó que tuvo una primera reunión con 'La Patrona' sin abogados, acompañada por su productor, y que posteriormente continuaron comunicándose a través de terceras personas y directamente. Según explicó Medina, ambas terminaron reconociendo que hubo palabras que las afectaron y decidieron ofrecerse disculpas mutuamente.

“Ella me ha pedido a mí disculpa por aquellas frases que vertió y que me causaron también enojo y me indignaron, y yo también le he pedido disculpas por frases que a ella no le gustaron”, señaló Magaly.

En ese sentido, la conductora de espectáculos recordó específicamente el término “score”, utilizado anteriormente para referirse a la salsera, y explicó que decidió disculparse porque entendió que la cantante se sintió herida por aquella expresión. “Si a ti esa palabra ‘score’ ha herido tu susceptibilidad, pues te pido disculpas por ello, porque no fue dicha con ánimo de herir ni de ofender”, manifestó.

Magaly destaca acercamiento con Yahaira y le expresa su apoyo

Asimismo, Magaly sostuvo que ambas se encuentran tranquilas luego de haber llegado al acuerdo y resaltó que la conciliación se produjo sin presiones. “Nos sentimos tranquilas las dos de haber llegado a este acuerdo, sin presiones y hablando”, afirmó.

También se refirió al difícil momento familiar que atraviesa Yahaira Plasencia debido al estado de salud de su madre, donde le expresó su solidaridad y recordó que ella también atravesó momentos complicados durante la enfermedad de su padre. “Somos dos mujeres fuertes”, sostuvo, antes de desearle a la madre de la cantante una pronta recuperación.