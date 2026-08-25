Pariente de Alonso Grimaldo revela vínculo con Carla Campos y él reacciona en programa de Magaly Medina: "Ella es..."

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Alonso Grimaldo, relacionado con Carla Campos, actual pareja de Curwen, generó asombro al aparecer en el programa conducido por Magaly Medina, donde un familiar suyo dio detalles comprometidos acerca de la hermana de Adriana Campos Salazar.

Pariente de Alonso Grimaldo dice conocer relación con Carla Campos

Alonso Grimaldo, conocido por estar en videos danzando con Carla Campos, asistió la noche del 24 de agosto al programa de Magaly Medina para aclarar rumores sobre su orientación sexual después de llamarla 'hermana'.

Tras defenderse, negó cualquier rumor sobre orientación homosexual, asegurando que él y Carla son solo buenos amigos, compartiendo salidas grupales frecuentemente.

Grimaldo negó rotundamente haber besado a Carla, afirmando que su amistad es bien conocida entre sus conocidos. Sin embargo, no sospechaba que un familiar suyo lo delataría en televisión.

Magaly Medina fue quien, con múltiples preguntas, asombró a todos al compartir información proporcionada por un pariente sobre su relación con Carla Campos.

"Un pariente te conoce bien y nos dijo: 'Voy a ser directo'. Es un comentario típico: 'Él es el agarre de ella y viceversa'. En términos coloquiales", relató.

Pariente de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar romance con Carla Campos y él reacciona en directo

Frente a esta situación, Grimaldo expresó sorpresa sobre quién pudo haberlo traicionado. Decidió no validar los comentarios, describiendo sus interacciones como siempre en compañía de otros.

"Lo que dicen es falso, no hubo beso algún. Existe mucha confianza con ella, la conozco desde hace cinco años. Organizamos salidas, cenas y fiestas en grupo, incluso con José a veces. Mi grupo lo puede corroborar, no sé con quién hablaron, no es lógico", comentó.