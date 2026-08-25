➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este martes 25 de agosto
Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este martes 25 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, martes 25 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Recibirás un dinero que te permitirá resolver problemas domésticos que te mantenían preocupado. Por la noche, recibirás la visita de seres queridos, compartirás con ellos gratos momentos.
- Tauro: Aclaras dudas que no te permitían definir la ruta que tomarán tus proyectos, ahora, con las ideas más claras, lograrás avanzar estratégicamente. En el amor, surge un encuentro con esa persona.
- Géminis: La eficiencia y calidad en tu gestión te hacen destacar por encima de otras personas. En el amor, no seas indiferente con esa persona que sabes espera una respuesta tuya. Busca la conciliación.
- Cáncer: Iniciarás un curso o alguna actividad nueva, pero gracias a tu deseo por aprender y a la autoexigencia que te impones dominarás cualquier materia. En el amor, no dejes pasar esa oportunidad.
- Leo: Tendrás un día con mucha carga laboral y con muy poco tiempo para reponerte y descansar. Intenta tener pequeñas pausas, o de lo contrario afectarías tu salud. En el amor, momentos de soledad.
- Virgo: La idea de dejar lo que tienes por algo que te permita crecer a nivel económico ronda cada vez más en tu mente. Es tiempo de mirar las posibilidades y prepararte para este salto. Será favorable.
- Libra: Aunque tiendes a las dudas, confiarás más que nunca en tus ideas y estrategias, esto te permitirá tener una labor destacada y admirable. En el amor, tienes un encuentro con alguien especial.
- Escorpio: Has perdido algo importante, pero llegarán nuevas oportunidades para ti a nivel laboral. No te lamentes por lo que queda atrás y toma las opciones que tendrás como opciones positivas.
- Sagitario: Resuelves un tema familiar que te preocupaba. La cosecha que esperas de todo tu esfuerzo demorará en llegar. No pierdas la paciencia y espera un poco más. En el amor, sé más expresivo.
- Capricornio: Las diferencias que tenías con ese familiar se resolverán, vuelve la armonía y la tranquilidad. A nivel laboral, tendrás que dividirte en distintas actividades. Organízate y no te distraigas.
- Acuario: Podrías estar descuidando un tema documentario que requiere de tu total atención. En el amor, sentirás que tu pareja pasa por alto tus reclamos. Es el momento de poner límites y condiciones.
- Piscis: Aunque sientas que las complicaciones que te impiden desarrollar ese negocio son imposibles de superar, hoy verás las salidas y tendrás en menos tiempo del pensado tus planes realizados.