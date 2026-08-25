Muere Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años tras enfrentar problemas de salud

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El mundo de la música está de luto. Dolly Parton, considerada la reina del country y una de las artistas más influyentes de Estados Unidos, falleció este martes 25 de agosto a los 80 años. La noticia fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver a través de redes sociales y rápidamente generó conmoción en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con la familia, la cantante partió en “paz” en su casa ubicada en Nashville, Tennessee. "Dolly vivió en la luz y seguramente está en los brazos de Jesús", añadió su sobrino.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Karol G dona un millón de dólares para apoyar a los afectados por terremoto en Colombia

Muere Dolly Parton a los 80 años

Aunque no se confirmó la causa exacta de su partida, se sabía que la cantante atravesaba problemas de salud en los últimos meses. Apenas el 21 de agosto, en una entrevista con People, había admitido las complicaciones que vivía tras la muerte de su esposo Carl Thomas Dean, con quien compartió casi seis décadas de matrimonio. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, declaró entonces, mostrando la carga emocional y física que enfrentaba.

Parton, cuyo nombre real fue Dolly Rebecca Parton, también había explicado que, pese a las dificultades, intentaba mantenerse activa. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, expresó, reflejando el espíritu incansable que la acompañó hasta sus últimos días.

Más allá de sus problemas de salud, la leyenda estadounidense deja un legado artístico monumental que ha inspirado a generaciones, entre ellas las estrellas contemporáneas Miley Cyrus —su ahijada— y Sabrina Carpenter. Con más de 160 millones de discos vendidos y 55 nominaciones a los Grammy, fue autora de clásicos como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ y ‘I Will Always Love You’, canciones que trascendieron el género country y se convirtieron en himnos universales. Su carrera incluyó también la actuación en cine con películas como ‘Cómo eliminar a su jefe’, la creación de su parque Dollywood y una intensa labor filantrópica a través de la Imagination Library, con la que entregó millones de libros a niños en comunidades vulnerables.