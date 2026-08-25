Alonso Grimaldi descubrió que un conocido lo grabó a él y a Carla Campos Salazar. Fotos: captura/ATV

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Alonso Grimaldo apareció en el programa de Magaly Medina para responder a las declaraciones de Carla Campos Salazar, quien insinuó que el joven es gay. Durante su aparición en ATV, la noche del lunes 24 de agosto, el empresario aseguró que es heterosexual. Asimismo, dio algunos detalles de la fiesta donde lo ampayaron dándose un beso con la entonces prometida del streamer Curwen.

Magaly Medina le dijo a 'Grimmy', como le dicen de cariño, que los ampayados suelen negar las imágenes que ella muestra en su programa, pero recalcó que ella sí ve un beso entre Alonso Grimaldo y Carla Campos Salazar, aunque ella lo haya negado. Ante ese planteamiento, el ingeniero no supo explicar cómo se dio el ósculo.

"En general nunca pasó nada con Carla. Justo esa noche, no sé, nos grabaron, teníamos mucha confianza, como dije previamente", manifestó Alonso Grimaldo, quien reveló lo que está ganando tras su ampay con Carla Campos Salazar.

Amigo de Carla Campos Salazar habría grabado el ampay

En otro momento de la entrevista, Alonso Grimaldo sostuvo que en la fiesta no solo estuvo Carla Campos Salazar, sino otros amigos con los que suele frecuentar cuando llega a Lima. Incluso, el empresario reveló que uno de sus conocidos fue quien grabó el momento exacto donde los involucrados del ampay bailan con mucha confianza.

"Estábamos con mucha más gente dentro del box en el que estábamos. De hecho, una de las personas que nos grabó estaba dentro del box, dicho sea de paso. Pero sí, salimos en grupo".

En otro momento, Grimaldo contó que hizo un viaje con Carla Campos Salazar a Máncora junto a otros amigos y aclaró que en el cuarto que compartieron también estaban hospedados sus otros acompañantes. "No solo estábamos los dos, había más gente", sostuvo.