HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Alonso Grimaldo sorprende al revelar que conoce quién grabó su beso con Carla Campos Salazar, exprometida de Curwen: “Estaba dentro del box”

El empresario Alonso Grimaldo detalló cómo ocurrió el beso con Campos Salazar en una fiesta, donde también había otros amigos presentes. Incluso, reveló que uno de ellos grabó del ampay


Alonso Grimaldi descubrió que un conocido lo grabó a él y a Carla Campos Salazar. Fotos: captura/ATV
Alonso Grimaldi descubrió que un conocido lo grabó a él y a Carla Campos Salazar. Fotos: captura/ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

Alonso Grimaldo apareció en el programa de Magaly Medina para responder a las declaraciones de Carla Campos Salazar, quien insinuó que el joven es gay. Durante su aparición en ATV, la noche del lunes 24 de agosto, el empresario aseguró que es heterosexual. Asimismo, dio algunos detalles de la fiesta donde lo ampayaron dándose un beso con la entonces prometida del streamer Curwen.

Magaly Medina le dijo a 'Grimmy', como le dicen de cariño, que los ampayados suelen negar las imágenes que ella muestra en su programa, pero recalcó que ella sí ve un beso entre Alonso Grimaldo y Carla Campos Salazar, aunque ella lo haya negado. Ante ese planteamiento, el ingeniero no supo explicar cómo se dio el ósculo.

"En general nunca pasó nada con Carla. Justo esa noche, no sé, nos grabaron, teníamos mucha confianza, como dije previamente", manifestó Alonso Grimaldo, quien reveló lo que está ganando tras su ampay con Carla Campos Salazar.

PUEDES VER: Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

lr.pe

Amigo de Carla Campos Salazar habría grabado el ampay

En otro momento de la entrevista, Alonso Grimaldo sostuvo que en la fiesta no solo estuvo Carla Campos Salazar, sino otros amigos con los que suele frecuentar cuando llega a Lima. Incluso, el empresario reveló que uno de sus conocidos fue quien grabó el momento exacto donde los involucrados del ampay bailan con mucha confianza.

"Estábamos con mucha más gente dentro del box en el que estábamos. De hecho, una de las personas que nos grabó estaba dentro del box, dicho sea de paso. Pero sí, salimos en grupo".

En otro momento, Grimaldo contó que hizo un viaje con Carla Campos Salazar a Máncora junto a otros amigos y aclaró que en el cuarto que compartieron también estaban hospedados sus otros acompañantes. "No solo estábamos los dos, había más gente", sostuvo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende al revelar lo que está ganando tras su ampay con Carla Campos Salazar: “Aportar algo positivo a la sociedad”

Alonso Grimaldo sorprende al revelar lo que está ganando tras su ampay con Carla Campos Salazar: “Aportar algo positivo a la sociedad”

LEER MÁS
Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
Samahara Lobatón y Youna protagonizan fuerte pelea en ‘La prisión de Destino 2’ tras grave acusación: infuencer abandonó el reality

Samahara Lobatón y Youna protagonizan fuerte pelea en ‘La prisión de Destino 2’ tras grave acusación: infuencer abandonó el reality

LEER MÁS
Mario Hart se quiebra al pedirle a Korina Rivadeneira que no se lleve a sus hijos fuera del Perú: "Espero que no se me arrebate ..."

Mario Hart se quiebra al pedirle a Korina Rivadeneira que no se lleve a sus hijos fuera del Perú: "Espero que no se me arrebate ..."

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025