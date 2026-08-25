Precio del dólar en Perú hoy, martes 25 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 25 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,360 la venta.

Precio del dólar hoy, martes 25 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio 08:00 Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy? • Compra: S/3,342

• Venta: S/3,356 07:00 Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 25 de agosto El tipo de cambio para este martes 25 de agosto es de S/3,3463, según el portal económico Bloomberg.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 25 de agosto

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank