JNJ convoca a otro concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

JNJ evaluará los conocimientos de los postulantes hasta el 9 de octubre. Foto: ONPE

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó este 25 de agosto a un nuevo concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el intento fallido en junio de este año.

A través de la convocatoria 006-2026-SN/JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó las bases del concurso. De esta manera y por segunda vez, la JNJ tendrá como objetivo nombrar al reemplazo de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto.

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Los participantes deberán pagar un derecho de inscripción de S/430 y completar su ficha a través de la extranet de la JNJ. Posteriormente, afrontarán cuatro etapas de evaluación: conocimientos, evaluación curricular, plan de trabajo y entrevista personal. La primera etapa tendrá un peso del 25% en la calificación final; la segunda y tercera, del 20% cada una; y la entrevista personal, del 35%. Para continuar en el proceso, los postulantes deberán obtener un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada etapa.

JNJ publica un cronograma a medias

A diferencia de los procesos anteriores para elegir al jefe de la ONPE, que se extendieron durante 101 días en 2020 y 65 días en 2026, la JNJ no publicó en esta ocasión un cronograma completo. En ambos procesos previos, la institución informó sobre el calendario que establecía los plazos de cada etapa, desde la convocatoria hasta la juramentación del nuevo titular.

Sin embargo, en esta ocasión, el cronograma fue presentado a medias. De acuerdo con las bases del concurso, el calendario publicado solo contempla las actividades hasta el 9 de octubre, fecha en la que se darán a conocer los resultados de la evaluación de conocimientos y la relación de postulantes aptos para pasar a la siguiente etapa. A partir de ese momento, no se detallan las fechas correspondientes a las demás fases del proceso.

"El cronograma de las demás etapas del concurso se dará a conocer oportunamente", justificó la JNJ.

El cronograma

De acuerdo con el cronograma, la convocatoria y las bases del concurso fueron publicadas el 25 de agosto de 2026. Los interesados deberán realizar el pago por derecho de inscripción desde el 1 de septiembre hasta las 7.00 p. m. del 7 de septiembre.

Asimismo, el llenado de la ficha de inscripción y la presentación de documentos a través de la extranet de la JNJ se realizará el 2 de septiembre hasta las 12.00 p. m. del 8 de septiembre.

La presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (SDJ) de la Contraloría será hasta las 11.59 p. m. del 8 de septiembre.

En el caso de quienes busquen acceder a la bonificación establecida por la Ley General de la Persona con Discapacidad, deberán presentar el certificado correspondiente. El plazo será de hasta tres días posteriores a la publicación de los resultados de los recursos de reconsideración contra la evaluación curricular a partir del 2 de ese mes.

Entre el 9 y el 18 de septiembre se realizará la calificación del cumplimiento de los requisitos de aptitud de los postulantes. Posteriormente, los días 21 y 22 de septiembre se llevará a cabo la subsanación de las observaciones advertidas en la documentación presentada.

La relación de postulantes aptos será publicada el 28 de septiembre de 2026. A partir de entonces, los candidatos que continúen en carrera pasarán a la primera etapa del concurso: la evaluación de conocimientos.

Esta prueba está programada para el 9 de octubre.