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Jeffry Fischman, fundador de Libido, feliz por el reconocimiento de Billboard a la banda peruana: “El mundo nos tienen en cuenta”

La banda peruana Libido, de la que Jeffry Fischman fue parte, ha sido reconocida por Billboard como una de las 50 mejores bandas de rock de la historia, destacando la importancia del rock peruano.

Jeffry Fischman presenta 'Verte', su nuevo tema de pop rock alternativo que explora los desafíos emocionales tras una ruptura. Foto: difusión.
Jeffry Fischman presenta 'Verte', su nuevo tema de pop rock alternativo que explora los desafíos emocionales tras una ruptura. Foto: difusión.
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Jeffry Fischman sigue avanzando en su faceta como solista mientras también disfruta de los reconocimientos obtenidos a lo largo de su trayectoria como productor musical. En esta nueva etapa, el artista peruano presenta 'Verte', un tema de pop rock alternativo que aborda los sentimientos que aparecen cuando, a pesar de intentar pasar la página, alguien se da cuenta de que todavía no logra proyectar su vida sin esa persona especial.

El estreno llega acompañado de una noticia que Jeffry Fischman recibe con particular satisfacción: Billboard incluyó a Libido entre las 50 mejores bandas de rock de la historia. Para el músico, esta distinción trasciende el ámbito personal, pues representa también un reconocimiento al rock peruano y a una agrupación que dejó una huella importante en la música nacional.

"Es una mención que nos permite entender que, pese a la poca difusión que muchas veces tiene nuestro rock nacional, en el mundo sí nos tienen en cuenta y reconocen nuestra música", afirma Fischman, quien prohibió a Salim Vera que siga tocando los temas de Libido.

El artista también rememora el recorrido de Libido, banda que alcanzó un lugar destacado dentro del rock peruano, llegó a importantes escenarios y obtuvo diversos reconocimientos internacionales, entre ellos los concedidos por MTV. Desde su perspectiva, la reciente mención de Billboard vuelve a poner a la agrupación en el escenario internacional y confirma que la música peruana ocupa un lugar relevante en la historia del rock.

PUEDES VER: Jeffry Fischman, fundador de Libido, lanza nueva versión de 'Invencible' y otros clásicos de la banda: "Para entender quién soy hoy"

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Jeffry Fischman lanza su nuevo tema 'Verte'

'Verte' fue escrita por Jeffry Fischman luego de su regreso de Estados Unidos, etapa en la que adquirió nuevas experiencias personales y musicales. El tema transita entre el deseo y el conflicto, la verdad y el engaño, así como la ternura y la dependencia emocional. Su pregunta central gira en torno a lo que ocurre cuando alguien intenta dejar atrás una relación, pero descubre que el vínculo permanece.

"'Verte' nació del subconsciente. A veces, las primeras palabras surgen de un mundo imaginario que creo mientras escribo la melodía. Poco a poco empiezan a tomar forma, hasta que comprendo sobre qué estoy escribiendo. Esta canción habla de necesitar a otra persona con distintos niveles de intensidad: a veces con dulzura y otras, de una manera dolorosa. Existe en algún lugar entre la realidad y la fantasía", sostiene Fischman.

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