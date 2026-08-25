Christian Cueva responde sobre su posible regreso a la selección peruana: “Me ilusiono”
El mediocampista habló tras la goleada de Sport Boys sobre Cienciano y se refirió a la posibilidad de volver a ser convocado por Mano Menezes.
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El último domingo Sport Boys consiguió una contundente victoria por 5-1 sobre Cienciano por la sexta fecha del Torneo Clausura. Christian Cueva fue titular en el conjunto chalaco y, tras el encuentro disputado en el estadio Miguel Grau, habló sobre su presente y la posibilidad de volver a la selección peruana.
El mediocampista de 34 años fue consultado por un eventual llamado de Mano Menezes, actual entrenador de la ‘Bicolor’ donde reconoció que todavía mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta nacional, aunque también dejó claro que prefiere tomar la situación con calma.
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Christian Cueva se ilusiona con volver a la selección peruana
Al ser abordado por la prensa y ser consultado sobre un posible llamado, Cueva reconoció que la selección peruana continúa siendo una posibilidad que tiene presente. "Me ilusiono. El tema de la selección a cualquier jugador lo ilusiona, lo ve latente ahí siempre", comentó.
Asimismo, agregó que también se encuentra enfocado en conseguir objetivos con Sport Boys y destacó el momento que atraviesa desde su llegada al equipo chalaco. "Me ilusiono mucho con estar aquí en Boys, pueda conseguir grandes cosas, objetivos que tenemos trazados", sostuvo.
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Cueva pide ir paso a paso tras goleada de Sport Boys
En esa misma línea, el popular 'Aladino' pidió mantener la calma y continuar trabajando con el cuadro rosado. "Vamos a ir paso a paso, tomar las cosas con calma. Después, manteniendo esta manera de jugar, esta manera de ser unidos", señaló.
Además, destacó el trabajo colectivo de Sport Boys luego de imponerse por 5-1 sobre el ‘Papá’ de América en la Liga 1. "En realidad el protagonista es el equipo. Hicimos un gran trabajo", indicó Cueva.