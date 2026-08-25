HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Christian Cueva responde sobre su posible regreso a la selección peruana: “Me ilusiono”

El mediocampista habló tras la goleada de Sport Boys sobre Cienciano y se refirió a la posibilidad de volver a ser convocado por Mano Menezes.

Christian Cueva responde sobre su posible regreso a la selección peruana. Foto: Composición LR
Christian Cueva responde sobre su posible regreso a la selección peruana. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El último domingo Sport Boys consiguió una contundente victoria por 5-1 sobre Cienciano por la sexta fecha del Torneo Clausura. Christian Cueva fue titular en el conjunto chalaco y, tras el encuentro disputado en el estadio Miguel Grau, habló sobre su presente y la posibilidad de volver a la selección peruana.

El mediocampista de 34 años fue consultado por un eventual llamado de Mano Menezes, actual entrenador de la ‘Bicolor’ donde reconoció que todavía mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta nacional, aunque también dejó claro que prefiere tomar la situación con calma.

PUEDES VER: Estadio Alberto Gallardo fue clausurado por la Municipalidad de SMP a un día del Cristal vs. Alianza

lr.pe

Christian Cueva se ilusiona con volver a la selección peruana

Al ser abordado por la prensa y ser consultado sobre un posible llamado, Cueva reconoció que la selección peruana continúa siendo una posibilidad que tiene presente. "Me ilusiono. El tema de la selección a cualquier jugador lo ilusiona, lo ve latente ahí siempre", comentó.

Asimismo, agregó que también se encuentra enfocado en conseguir objetivos con Sport Boys y destacó el momento que atraviesa desde su llegada al equipo chalaco. "Me ilusiono mucho con estar aquí en Boys, pueda conseguir grandes cosas, objetivos que tenemos trazados", sostuvo.

PUEDES VER: Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?

lr.pe

Cueva pide ir paso a paso tras goleada de Sport Boys

En esa misma línea, el popular 'Aladino' pidió mantener la calma y continuar trabajando con el cuadro rosado. "Vamos a ir paso a paso, tomar las cosas con calma. Después, manteniendo esta manera de jugar, esta manera de ser unidos", señaló.

Además, destacó el trabajo colectivo de Sport Boys luego de imponerse por 5-1 sobre el ‘Papá’ de América en la Liga 1. "En realidad el protagonista es el equipo. Hicimos un gran trabajo", indicó Cueva.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero: "Tiene que pasar el partido para decir las cosas"

Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero: "Tiene que pasar el partido para decir las cosas"

LEER MÁS
Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

LEER MÁS
Pamela Franco y Christian Cueva consternan a usuarios tras dejarse ver en centro de detección del cáncer: “Amén”

Pamela Franco y Christian Cueva consternan a usuarios tras dejarse ver en centro de detección del cáncer: “Amén”

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona - Athletic Club: fecha, hora y canal para ver el partido por LaLiga de España

Barcelona - Athletic Club: fecha, hora y canal para ver el partido por LaLiga de España

LEER MÁS
Real Madrid - Real Sociedad: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

Real Madrid - Real Sociedad: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

LEER MÁS
Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?

Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?

LEER MÁS
Alex Telles, jugador de Botafogo, revela por qué fueron a golpear a Horacio Melgarejo: “Está huyendo porque sabe lo que dijo”

Alex Telles, jugador de Botafogo, revela por qué fueron a golpear a Horacio Melgarejo: “Está huyendo porque sabe lo que dijo”

LEER MÁS
Programación fecha 7 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Programación fecha 7 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

LEER MÁS
Independiente del Valle goleó 3-0 a Melgar por la ida de las semifinales de la Sudamericana

Independiente del Valle goleó 3-0 a Melgar por la ida de las semifinales de la Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025