Renato Rossini Jr. desairó a Samahara Lobatón antes de besarse en ‘El Sultanato’: “Para choque y fuga”

La aparente química que muestran Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en la pantalla chica, quedó en entredicho tras revivirse ciertas declaraciones del modelo. Semanas antes de viajar para sumarse al reality de convivencia 'El Sultanato', el hijo del actor participó como invitado en el podcast de Shirley Arica, donde fue sometido a una dinámica que hoy cobra total relevancia en la farándula limeña.

Frente a la clásica interrogante de elegir entre beso, matrimonio o choque y fuga respecto a la hija de Melissa Klug, el joven aludió a su postura al optar por la aventura pasajera: Choque y fuga. Aquella respuesta dejó en claro que no proyectaba ningún posible vínculo sentimental a futuro con ella, contrastando de inmediato con la lluvia de elogios que Lobatón le dedicó recientemente al calificarlo como el hombre ideal.

Las confesiones de Samahara Lobatón

Pese a ese antecedente fuera de cámaras, la convivencia en el encierro ha tomado un rumbo completamente distinto. En las últimas emisiones de 'El Sultanato', ambos se han dejado ver inseparables, compartiendo apasionados besos, abrazos y muestras de afecto. Estos actos despertaron sospechas de un posible romance en curso entre los seguidores del formato.

Sin embargo, el clima se intensificó cuando la propia Samahara ventiló intimidades frente a sus compañeros de elenco. La hija de Melissa Klug admitió haber mantenido un encuentro íntimo previo con Rossini Jr., confesión que según relató fue el verdadero detonante de un sonado altercado nocturno con el padre de su hija en Miami.

Youna negó participar en 'El Sultanato'

El revuelo generado por este acercamiento no tardó en llegar a oídos de la expareja de Samahara Lobatón, quien fue consultado por el programa de Magaly Medina sobre los cariñosos episodios protagonizados por la madre de su pequeña y el chico reality. Lejos de manifestar asombro, el barbero minimizó la situación afirmando que conocía esa historia con anterioridad directamente de labios de Lobatón.

Finalmente, Youna anunció que la producción del programa de competencia también contactó a él para tentarlo a ingresar al encierro. No obstante, el joven puntualizó que, tras evaluar seriamente la posibilidad, optó por descartar la invitación.