Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Renato Rossini Jr. desairó a Samahara Lobatón antes de besarse en ‘El Sultanato’: “Para choque y fuga”

Pese a que recientemente se mostraron muy juntos en 'El Sultanato', se revelaron unas reveladoras declaraciones de Renato Rossini donde descarta un romance formal con Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr. rompe la posibilidad de un vínculo formal con Samahara Lobatón tras declaraciones salidas a la luz. Composición LR. YouTube
Renato Rossini Jr. rompe la posibilidad de un vínculo formal con Samahara Lobatón tras declaraciones salidas a la luz. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

La aparente química que muestran Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en la pantalla chica, quedó en entredicho tras revivirse ciertas declaraciones del modelo. Semanas antes de viajar para sumarse al reality de convivencia 'El Sultanato', el hijo del actor participó como invitado en el podcast de Shirley Arica, donde fue sometido a una dinámica que hoy cobra total relevancia en la farándula limeña.

Frente a la clásica interrogante de elegir entre beso, matrimonio o choque y fuga respecto a la hija de Melissa Klug, el joven aludió a su postura al optar por la aventura pasajera: Choque y fuga. Aquella respuesta dejó en claro que no proyectaba ningún posible vínculo sentimental a futuro con ella, contrastando de inmediato con la lluvia de elogios que Lobatón le dedicó recientemente al calificarlo como el hombre ideal.

Puedes ver

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizan cariñoso momento en nuevo reality ‘El Sultanato’

lr.pe

Las confesiones de Samahara Lobatón

Pese a ese antecedente fuera de cámaras, la convivencia en el encierro ha tomado un rumbo completamente distinto. En las últimas emisiones de 'El Sultanato', ambos se han dejado ver inseparables, compartiendo apasionados besos, abrazos y muestras de afecto. Estos actos despertaron sospechas de un posible romance en curso entre los seguidores del formato.

Sin embargo, el clima se intensificó cuando la propia Samahara ventiló intimidades frente a sus compañeros de elenco. La hija de Melissa Klug admitió haber mantenido un encuentro íntimo previo con Rossini Jr., confesión que según relató fue el verdadero detonante de un sonado altercado nocturno con el padre de su hija en Miami.

Puedes ver

Youna expone a Samahara Lobatón tras apasionado beso con Renato Rossini Jr. y hace fuertes revelaciones: "Ellos tuvieron..."

lr.pe

Youna negó participar en 'El Sultanato'

El revuelo generado por este acercamiento no tardó en llegar a oídos de la expareja de Samahara Lobatón, quien fue consultado por el programa de Magaly Medina sobre los cariñosos episodios protagonizados por la madre de su pequeña y el chico reality. Lejos de manifestar asombro, el barbero minimizó la situación afirmando que conocía esa historia con anterioridad directamente de labios de Lobatón.

Finalmente, Youna anunció que la producción del programa de competencia también contactó a él para tentarlo a ingresar al encierro. No obstante, el joven puntualizó que, tras evaluar seriamente la posibilidad, optó por descartar la invitación.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renato Rossini Jr. desairó a Samahara Lobatón antes de besarse en ‘El Sultanato’: “Para choque y fuga”

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

Curwen sorprende al dedicar elogios a la tiktoker Suemi Chang tras cancelar boda con Carla Campos Salazar: "Una mujer guapa"

Espectáculos

Curwen sorprende al dedicar elogios a la tiktoker Suemi Chang tras cancelar boda con Carla Campos Salazar: "Una mujer guapa"

Darinka Ramírez compra su propio departamento y anuncia que ya tiene fecha para su boda: “Para mi patrimonio personal”

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, asegura que su nominación a los Latin Grammy 2026 es producto de su esfuerzo: “Me formé para destacar en la música”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cancillería calla sobre diplomático peruano que estuvo en el Congreso de Bolivia

Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"