“Quiero dejar de ser juzgada”: Korina Rivadeneira llora desgarradoramente al contar su verdad y hace pedido a sus seguidores

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Korina Rivadeneira decidió romper su silencio sobre su separación de Mario Hart y, entre lágrimas, pidió respeto por la historia que ambos vivieron durante los años de relación. La actriz y modelo venezolana utilizó sus redes sociales para responder a algunas de las versiones que han circulado sobre el fin de su matrimonio y aclarar aspectos que, según afirmó, hasta ahora había preferido mantener en privado.

Rivadeneira explicó que permaneció callada durante varios meses debido a un acuerdo que había alcanzado con Hart para evitar declaraciones públicas mientras ambos resolvían asuntos legales y familiares. Sin embargo, aseguró que ese silencio permitió que otras versiones ocuparan el espacio que ella había decidido dejar vacío.

“Yo respeté ese acuerdo. Hoy entiendo que mientras yo me mantenía en silencio, otras personas con sus opiniones estaban llenando esos espacios por mí”, manifestó.

Korina Rivadeneira asegura que Mario Hart terminó la relación

Uno de los puntos que más llamó la atención en las declaraciones de Korina fue su versión sobre quién tomó la decisión de ponerle fin a la relación. La actriz sostuvo que fue Mario Hart quien decidió terminar el vínculo en dos oportunidades.

“Quien terminó la relación fue Mario. Él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve cien por ciento de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más”, afirmó.

La modelo aseguró que, aunque la ruptura fue dolorosa, finalmente aceptó la decisión y optó por concentrarse en reconstruir su vida.

“Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”, agregó.

La dinámica económica también generó desgaste en la relación

Durante sus declaraciones, Rivadeneira también se refirió a uno de los aspectos que, según su versión, generó desgaste dentro de la relación: la dinámica económica que mantuvieron desde sus primeros años juntos.

La actriz explicó que ambos acostumbraban dividir los gastos por igual, una situación que, con el paso del tiempo y especialmente después de convertirse en madre, comenzó a resultarle difícil de sostener.

“Mario y yo, desde que estamos juntos hasta las primeras cenas, pagábamos cincuenta, cincuenta. Y eso se mantuvo durante todo este tiempo. Entonces, yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”, relató.

Rivadeneira también contó que durante el último año de la relación atravesó momentos personales complicados y aseguró que tuvo episodios de ansiedad y un fuerte desgaste emocional.

“Yo sufrí muchos ataques de pánico, yo lloraba casi todas las noches, pasé por un estrés muy denso que hizo que perdiera muchísimo pelo”, reveló.

La actriz sostuvo que, pese a esa situación, continuó trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades familiares.

“Hubo momentos en los que yo sentía que de verdad no podía más con la vida. Pero aun así, yo tuve que continuar con mi vida, tuve que seguir trabajando incansablemente, seguir siendo mamá, tuve que seguir criando”, señaló.

Korina pide que no ataquen a Mario Hart tras sus declaraciones

Hacia el final de sus publicaciones, Korina Rivadeneira hizo un pedido a sus seguidores y evitó que su testimonio se convierta en una nueva ola de ataques contra Mario Hart.

La actriz pidió que las críticas que recibió durante los últimos meses no sean trasladadas ahora hacia su expareja y recordó que ambos tienen su propia versión de lo ocurrido.

“Después de que vean este video, no quiero que vayan directo a atacarlo a él. No quiero que cambien de dirección el odio que han tenido conmigo hacia él”, expresó.

Rivadeneira sostuvo que existen aspectos de la relación que permanecerán en privado porque corresponden únicamente a ambos y aseguró que no pretende continuar hablando públicamente sobre la separación.

“Yo no pienso hablar más”, afirmó.

Finalmente, entre lágrimas, la actriz pidió que se respete su historia y la de su expareja.

“Yo solo quiero dejar de ser juzgada por un montón de gente que no conoce mi historia. Así que, por favor, les pido mucho respeto y delicadeza cuando vayan a tocar este tema”, concluyó.

Korina Rivadeneira pide que pare el odio

En su último mensaje, la modelo insistió en que no busca generar enfrentamientos ni que su testimonio sea utilizado para atacar a Hart.

“Hay dos historias y las dos fueron vividas con mucha verdad. Así que, por favor, que pare el odio hacia él y hacia mí, simplemente que pare”, manifestó.

Con este pronunciamiento, Rivadeneira dio su versión sobre algunos de los aspectos más comentados de su separación y dejó claro que, por ahora, no tiene intención de continuar exponiendo públicamente detalles de su vida privada.