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Suhyen Cipriani confiesa que tuvo que cambiarse de colegio varias veces en la secundaria por bullying: "Era demasiado sana... un otaku"

En una reciente transmisión en vivo, la modelo y psicóloga Suheyn Cipriani se sinceró sobre su experiencia con el bullying en la secundaria y contó la drástica medida con la que afrontó su situación.

La modelo Suheyn Cipriani habló sobre su experiencia con el bullying en programa de +QTV.
La modelo Suheyn Cipriani habló sobre su experiencia con el bullying en programa de +QTV. | Foto: composición LR/Instagram
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Suheyn Cipriani sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su vida estudiantil. Durante una transmisión en vivo del programa ‘No aclares que oscurece’, del canal Q+ Network, la participante del Miss Perú 2027 confesó que fue víctima de bullying y que, como consecuencia, debió cambiarse de colegio en varias ocasiones a lo largo de la secundaria.

Actualmente, con distancia de aquellos años, la modelo y psicóloga decidió compartir la experiencia con su habitual franqueza. No buscó despertar compasión, sino narrar un recuerdo que la marcó, utilizando un tono anecdótico y relajado que, sin embargo, no dejó de impactar a quienes la escuchaban.

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Suheyn Cipriani habla del bullying que sufrió en la secundaria

Todo ocurrió en plena transmisión del podcast, cuando Suheyn Cipriani describió cómo era de pequeña y dejó entrever la dificultad que tenía para relacionarse. “En el colegio era medio pava, demasiado sana, muy tranquila, antisocial. Como dicen ahora: un otaku”, señaló. Con base en esa descripción, la exreina de belleza habló sobre las burlas que sufrió en su entorno escolar.

La situación, según contó, afectó su estabilidad académica al punto de obligarla a trasladarse de institución en varias oportunidades: “Por cómo era fue que hice los cinco años en distintos centros de estudios, y me ocurría cada cosa. Era muy callada. Me molestaban mucho; yo no decía nada, solo guardaba silencio”, declaró la novia del empresario Luis Zapata. Su testimonio reflejó la presión que enfrentó y la manera en que optaba por guardar silencio frente a las agresiones.

Más adelante, Cipriani narró un episodio específico que la marcó. “Un día, cuando estaba jugando fútbol, vino una chica y ese día me había puesto el calzón que no tenía elástico, por la euforia del momento me jaló el short y ya se imaginarán lo que pasó”, relató. La escena, que en su momento resultó vergonzosa, fue recordada por la modelo entre risas, como una anécdota que refleja la crudeza del bullying que vivió.

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