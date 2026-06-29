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Suheyn Cipriani presume su nueva vida de ‘millonaria’ tras viajar a Miami con su novio empresario

La exMiss Perú Suheyn Cipriani olvidó al streamer ‘Macarius’ y oficializó su romance con el empresario minero Luis Felipe Zapata García.

Suheyn Cipriani viene de participar en el Miss Grand International 2026. Foto: Composición LR/ATV.
Suheyn Cipriani viene de participar en el Miss Grand International 2026. Foto: Composición LR/ATV.
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Suheyn Cipriani se está dando una nueva oportunidad en el amor tras finalizar, hace algunas semanas, su relación con el streamer ‘Macarius’. Ahora mantiene una relación con el empresario minero Luis Felipe Zapata García, primo del exchico reality Mario Irivarren.

La exmiss Perú y conductora de televisión ha sorprendido a los usuarios en redes sociales al compartir imágenes de la lujosa vida que lleva actualmente. Precisamente, su pareja la llevó a Estados Unidos, Miami para presenciar uno de los partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Magaly Medina le hace fuerte advertencia a Suheyn Cipriani tras oficializar relación con empresario minero: "No ve la banderas rojas"

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Suheyn Cipriani expone su nueva vida de ‘millonaria’ en Miami

Un informe de ‘Magaly TV: la firme’ expuso las historias de Instagram que compartió Suheyn Cipriani desde Miami. En las imágenes, se ve a la influencer a bordo de una camioneta Rolls-Royce mientras el empresario la lleva a recorrer distintos lugares de la ciudad.

Además, ambos se hospedaron en un exclusivo edificio con una impresionante vista y luego asistieron al encuentro del mundial 2026 entre Portugal y Colombia. Incluso, aparecen muy sonrientes en varias fotografías, donde el empresario lucía una camisa de la marca AmiriZigZag, valorizada en US$800, según detalló el informe de ATV.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani confirma relación con empresario vinculado a la minería y arremete contra 'Macarius': "Nunca le des la oportunidad al feo"

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Suheyn Cipriani revela cómo nació el amor con empresario minero

Durante una entrevista con el podcast de María Pía Copello, la modelo Suheyn Cipriani reveló cómo nació el amor con el empresario Luis Felipe Zapata, quien años atrás mantuvo una relación de cinco años con Samantha Batallanos.

“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, declaró en un inicio. Luego aseguró que fue él quien dio el primer paso hablándole por las redes sociales. “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, señaló Suheyn.

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