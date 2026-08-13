Suheyn Cipriani se muda a exclusivo departamento en Miraflores con ayuda de su novio minero: "La relación más estable que he tenido"
¡Olvidó a Macarius! Suheyn Cipriani aseguró que atraviesa el romance “más estable” de sus 30 años con su novio, quien la ayudó a mudarse a su nuevo departamento frente al mar en Miraflores.
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Suheyn Cipriani atraviesa una nueva etapa personal y sentimental junto a Luis Felipe Zapata, empresario peruano vinculado al sector minero. La exreina de belleza dejó su vivienda en La Cruceta, Surco, y se mudó con sus dos hijos a un exclusivo departamento frente al mar, ubicado en el Malecón Cisneros, Miraflores.
La mudanza fue registrada por 'Magaly TV, la firme', que mostró a la modelo trasladando sus pertenencias al nuevo inmueble y recibiendo la ayuda de su pareja. Además, aseguró que se encuentra más feliz que nunca con su romance. “Son los dos meses de la relación más estable que he tenido en mis 30 años de vida”, afirmó.
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Suheyn Cipriani deja Surco y se muda a departamento frente al mar en Miraflores
La modelo dejó atrás el departamento donde residía en Surco para iniciar una nueva etapa junto a sus dos hijos en un inmueble ubicado frente al mar, en el Malecón Cisneros, Miraflores. El nuevo departamento cuenta con comodidades como piscina, gimnasio y áreas comunes.
Las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme' mostraron parte del traslado de sus pertenencias, que fueron colocadas en bolsas de rafia y otras de color negro para ser llevadas hasta el nuevo inmueble. Durante este proceso también apareció Luis Felipe Zapata, quien ayudó a la modelo con la mudanza.
Aunque la pareja participó en este cambio, Suheyn dejó claro que no se trata de una mudanza para comenzar una convivencia. La exreina de belleza explicó que continuará viviendo únicamente con sus dos hijos, mientras que el empresario minero mantiene su propia casa muy cerca de ella.
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Suheyn Cipriani asegura que vive su relación más estable junto a Luis Felipe Zapata
Además de mostrar su nuevo hogar, Suheyn Cipriani habló sobre la etapa sentimental que atraviesa junto a Luis Felipe Zapata. La modelo reveló que llevan dos meses de relación y aseguró que vive un momento de estabilidad con su novio. “Chicos, yo no tenía una relación tan, tan, tan estable como la que tengo ahora”, afirmó.
La exreina de belleza también se mostró muy entusiasmada al hablar de su pareja y lo describió como un hombre que le transmite tranquilidad y seguridad. “Mi novio es lo más green flag que existe en este mundo, chicos”, afirmó. La influencer, quien dejó atrás su pasado sentimental con el streamer Macarius, resumió este nuevo momento de su vida con una particular frase que refleja su felicidad. “La racha de ampay finalizó. Encontré a mi príncipe azul”, expresó.