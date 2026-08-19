Magaly Medina responde a Curwen tras rumores de citación del Ministerio Público: “No tengo nada que esconder”

La periodista Magaly Medina respondió a Curwen en su programa de televisión tras difundir ampay de Carla Campos Salazar. | Foto: composición Lr/ATV/YouTube/Todo Good

La periodista Magaly Medina respondió a Curwen en su programa de televisión tras difundir ampay de Carla Campos Salazar. | Foto: composición Lr/ATV/YouTube/Todo Good

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En medio de la polémica generada por las preguntas de Víctor Caballero ‘Curwen’ sobre una eventual citación fiscal, Magaly Medina salió al frente con un mensaje firme. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no esquivó el tema y aseguró que está preparada para responder si el Ministerio Público decide convocarla.

El cruce se dio en un contexto marcado por tensiones mediáticas y cuestionamientos políticos tras el ampay de Carla Campos Salazar, prometida del streamer, con un hombre apodado 'Grimy'. La ‘Urraca’, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de marcar distancia y reafirmar que no tiene nada que ocultar.

Magaly Medina responde a Curwen tras preguntas sobre supuesta citación del Ministerio Público

"Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder", declaró la periodista al responder a las insinuaciones de Curwen sobre una posible citación en el marco del caso vinculado a la jueza suspendida María Delfina Vidal, relacionada con un proceso de Jefferson Farfán. Con esta afirmación, Magaly buscó transmitir transparencia y dejar claro que no teme a una eventual investigación.

En ese contexto, enfatizó su disposición a enfrentar cualquier proceso con la misma actitud que ha mostrado en tres décadas de televisión: "Y si a mí me citan, voy y respondo con las preguntas que me hagan, respondo de manera honesta y frontal, porque a mí rebúsquenme, rebúsquenme, no tengo nada que esconder".

La ‘Urraca’ también aprovechó el espacio para cuestionar el enfoque del streamer, dejando claro que considera fuera de lugar las insinuaciones que vinculan su trabajo en espectáculos con temas políticos.

Además, devolvió las preguntas hacia la pareja de Curwen, Carla Campos, recordando las imágenes difundidas recientemente con el joven apodado 'Grimy': "A mí no me tienes que hacer preguntas, Curwen. Las preguntas se las tienes que hacer a ella". Con ello, buscó evidenciar que el origen de la polémica no estaba en su programa, sino en la vida personal del propio streamer.

La conductora también apeló a su historia personal y mencionó su paso por prisión: "¿No iba a parar con mis huesos hasta la cárcel? Algo que tú seguramente te mueres de un día en prisión. Yo no me he muerto, soy una sobreviviente, acá estoy".

Magaly Medina cerró su intervención reiterando que, si recibe una citación, acudirá sin reparos y responderá las preguntas que le planteen.