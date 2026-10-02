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Carloncho rompe su silencio tras ser acusado de malos tratos por locutora Gianina Portugal y admite fuerte episodio: "Eso sí pasó"

Carloncho respondió a las acusaciones de Gianina Portugal, quien señaló presuntos malos tratos en Radio Moda. El locutor reconoció que uno de los tensos episodios mencionados por la locutora sí ocurrió.

Carloncho es nuevamente acusado de malos tratos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Carloncho es nuevamente acusado de malos tratos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Carloncho se pronunció públicamente luego de que Gianina Portugal revelara los motivos de su salida de Radio Moda y lo acusara de presuntos malos tratos durante su permanencia en la emisora. El conductor radial ofreció su versión de los hechos y reconoció que uno de los episodios mencionados por la locutora efectivamente sucedió, aunque aseguró que desconoce cómo fueron interpretadas sus palabras.

De acuerdo con lo explicado por la expareja de Rosangela Espinoza, ambos compartían la misma emisora, pero su colega no formaba parte de su programa. El expresentador de televisión señaló que los sábados solía realizar el cambio de turno con ella y que fue precisamente en una de esas ocasiones cuando le hizo una observación relacionada con las condiciones de la cabina, pero sostuvo que su intención fue únicamente pedirle que mantuviera limpio el espacio.

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Carloncho reconoce tenso episodio con locutora Gianina Portugal en Radio Moda

Al referirse directamente a la situación, Carloncho confirmó que el episodio relatado por Gianina Portugal ocurrió. Sin embargo, marcó distancia respecto de la interpretación que ella habría hecho de sus palabras y aseguró que, desde su perspectiva, se dirigió a la locutora de manera amable.

"Yo, por ejemplo, puedo decir... no soy consciente que te lo estoy diciendo algo a ti... eso sí pasó. Quiero aclarar que ella no trabaja conmigo, o sea, compartimos el medio, pero ella no trabaja en el programa", manifestó al ser consultado sobre las declaraciones de la locutora.

Carloncho detalló que había observado varias marcas en el espacio y que, por ese motivo, le pidió utilizar alcohol para limpiarlas. "Los sábados le doy el cambio de turno, entonces todos los sábados le encontré con huellas de sudor, pero eran muchas y le dije: ‘Mira, acá hemos puesto un alcohol y son todas estas huellas que quedan, por fa le echamos’", relató.

En ese sentido, el locutor indicó que Gianina Portugal pudo haber tenido una percepción diferente de sus actitudes. "Ella puede tener una percepción, ella puede pensar... ella debe haber notado una distancia en mí y yo también en ella", agregó al explicar cómo era la relación entre ambos dentro de la emisora.

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Gianina Portugal acusa a Carloncho de malos tratos en Radio Moda

Las declaraciones de Carloncho se produjeron después de que Gianina Portugal hablara públicamente sobre su salida de Radio Moda. La locutora aseguró que su renuncia no estuvo relacionada con un único incidente, sino con una serie de situaciones que, según manifestó, le hicieron sentir incómoda en su entorno laboral.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego', la comunicadora afirmó que su entonces compañero tenía comportamientos que, desde su perspectiva, afectaban a quienes trabajaban en la emisora. "Cualquier problema, él va a tratar de minimizarlo. No es sorpresa para nadie que a la gente que trabaja ahí, de alguna u otra manera, nos hace sentir mal, nos trata de humillar. Y yo no voy a permitir que nadie me humille. No lo voy a permitir", declaró.

"En realidad, mi renuncia es por varias cosas. Te voy a poner tan solo un ejemplo: hace dos años, aproximadamente, estábamos en la cabina todos haciendo un programa grabado para Año Nuevo, sacando las canciones más chéveres de la radio", contó Gianina Portugal.

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