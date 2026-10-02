Robbie Williams vuelve a Lima: confirman fecha, lugar y precios de su segundo concierto

Robbie Williams es uno de los cantantes más reconocidos del mundo. Foto: Instagram.

Robbie Williams es uno de los cantantes más reconocidos del mundo. Foto: Instagram.

Luego de que cancelara su segundo concierto en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en Lima, la productora One Entertainment confirmó que Robbie Williams tendrá una nueva presentación el próximo 12 de diciembre.

"Prepárate para cantar a todo pulmón sus grandes éxitos y vivir un concierto que promete ser épico", se lee en la publicación realizada por la empresa organizadora. Además, confirmó el nuevo recinto que albergará el show del intérprete de 'Feel' y 'Angels'.

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Organizadora confirmó el regreso de Robbie Williams a Lima. Foto: Facebook

¿Dónde será el segundo concierto de Robbie Williams en Lima?

La empresa encargada de traer a Robbie Williams a Lima confirmó que el artista ya no se presentará en el Arena 1 Park de la Costa Verde, sino que su segundo concierto se realizará en el Estadio de San Marcos. "Una noche inolvidable en el estadio San Marcos, con el último show del año de su espectacular gira 'Britpop: The final show'", señala la publicación de One Entertainment.

El cambio de recinto también permitirá poner a la venta una mayor cantidad de entradas, debido a que el estadio de San Marcos cuenta con un aforo más amplio. Sin embargo, esta ampliación aplicará únicamente para los sectores de tribuna.

¿Cómo conseguir entradas para el segundo concierto de Robbie Williams?

Según el comunicado publicado por One Entertainment, subido en sus redes sociales, se habilitará una preventa exclusiva para el segundo concierto de Robbie Williams, que se realizará el 12 de diciembre en el estadio San Marcos.

Esta etapa comenzará el martes 6 de octubre desde las 10.00 a. m. y estará dirigida a los usuarios de Interbank. La venta para el público en general se iniciará el jueves 8 de octubre a las 10.00 a. m.. Los interesados podrán adquirir sus entradas a partir de esa fecha, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización.

Precios de las entradas para el segundo concierto de Robbie Williams

Los precios con descuento y sin descuento para el concierto de Robbie Williams en el Estadio San Marcos van desde los S/161 hasta los S/585. A continuación le dejamos con el costo de ingreso a cada tribuna.