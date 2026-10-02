Es falso que video de camión que avanza con una de sus llantas sobre patineta haya sido grabado en Perú: fue elaborado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Video viral de un camión que avanza con una de sus llantas sobre patineta ha sido grabado en Perú.

LO VERDADERO:

El video presenta inconsistencias visuales, como números y letras ilegibles.

Un análisis con herramientas especializadas en detección de IA confirmó su uso. Esto, incluso, fue corroborado por el creador del material.

En las últimas semanas se ha difundido en Facebook un video que muestra a un camión que avanza con una patineta debajo de una de sus llantas. Varios usuarios indicaron que se trataba de un hecho ocurrido en Perú, pues acompañaron el material con descripciones como: “¡Perú es clave!”, “en el Perú nunca te aburres”, “Perú, el único país donde cada día amanece con una nueva temporada de ‘¿Y ahora qué pasó?’”, “no estamos en la NASA porque no queremos”, entre otras. Sin embargo, se trata de contenido generado con inteligencia artificial y no está vinculado al país.

Capturas de pantalla del viral. Fotos: Facebook | Composición: LR

Descripciones atribuidas al viral. Fotos: Facebook | Composición: LR

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 152.000 reproducciones, 911 reacciones, 77 comentarios y 154 compartidos.

Fotos: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, un análisis visual del clip permitió identificar algunas inconsistencias. Las supuestas palabras escritas en la parte posterior del camión, así como los caracteres de la placa, no forman palabras en español ni muestran números reconocibles. Además, resulta poco coherente que la llanta permanezca sobre la patineta sin que esta se desplace o se rompa, teniendo en cuenta el peso y movimiento del vehículo.

No se observan números o palabras legibles en el camión. Foto: Facebook

Para corroborar si el contenido fue generado con inteligencia artificial, se realizó un análisis con las herramientas Hive Moderation y SynthID. Los resultados fueron positivos. La primera arrojó un promedio de 92% de probabilidad, mientras que algunos de sus fotogramas alcanzaron porcentajes de hasta 97%. La segunda, por su parte, también identificó señales relacionadas con el uso de IA y resaltó aspectos vinculados con la física.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Con estos indicios, se realizó una búsqueda inversa para determinar el origen del video. El contenido fue encontrado en la página de Facebook “Bharath Kumar”, cuyo administrador se presenta como creador digital residente en Hyderabad, India, y señala que se especializa en crear y publicar contenido generado con inteligencia artificial y otras herramientas de motion VFX.

En la publicación original, Bharath no indica que el video haya sido grabado en Perú. Por el contrario, únicamente especifica que fue publicado con fines de entretenimiento y que se elaboró con IA. Esto coincide con los resultados obtenidos mediante las herramientas mencionadas en líneas anteriores.

Video original no menciona a Perú e incluye que fue generado con IA.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un video que, según usuarios, mostraba un hecho aparentemente ocurrido en Perú, en el que un camión usaba una patineta como soporte de una de sus llantas. Sin embargo, se detectaron inconsistencias visuales que generaron dudas sobre su autenticidad.

Un análisis con herramientas especializadas confirmó que fue generado con IA. Posteriormente, una búsqueda inversa permitió encontrar la publicación original, en la que el creador confirmó el uso de dicha tecnología, y además, no hacía ninguna referencia a Perú.