HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

BCRP mantiene su tasa de interés en 4,25% desde hace un año y espera que la inflación vuelva al rango meta

En julio, la inflación mensual fue del 0,29%, y la inflación interanual ascendió al 4,1%, reflejando presiones por incrementos en alimentos y transporte durante las Fiestas Patrias.

BCRP mantiene la tasa en 4,25% mientras la inflación supera el rango meta.
BCRP mantiene la tasa en 4,25% mientras la inflación supera el rango meta. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25%, con lo que acumula 12 meses consecutivos sin modificarla. La decisión llega mientras la inflación permanece por encima del rango meta, pero con señales de que parte de las presiones que llevaron los precios al alza serían transitorias.

Únete a nuestro canal de política y economía

En julio, la inflación mensual fue de 0,29% y la inflación sin alimentos y energía avanzó 0,28%. En términos interanuales, la inflación pasó de 4,0% en junio a 4,1% en julio, mientras que la medida que excluye alimentos y energía subió de 4,5% a 4,6%.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS EN ESSALUD Y MINSA: VÍCTOR ZAMORA Y UGARTE EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

lr.pe

El BCRP atribuye el desvío principalmente al aumento de algunos alimentos, las mayores tarifas de transporte durante Fiestas Patrias y el impacto que tuvieron los combustibles sobre los costos de transporte en marzo y abril. Un dato que el Banco considera relevante es que, al excluir el transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,7% interanual, por debajo de 2% desde abril de 2025.

Inflación aún preocupa, pero el BCRP ve una economía con señales favorables

La autoridad monetaria tampoco encuentra señales de un debilitamiento marcado de la actividad económica. Los indicadores adelantados de julio muestran un buen desempeño y, según su encuesta, la mayoría de los indicadores de situación actual mejoró respecto de junio. Las expectativas también avanzaron y todos los indicadores se ubicaron en terreno optimista.

Frente a esta situación, el BCRP proyecta que la inflación vuelva al rango meta y se acerque al 2% conforme pierdan fuerza los factores que elevaron los precios. Las expectativas de inflación a 12 meses, sin embargo, subieron de 2,8% a 3,0% entre junio y julio, justo en el límite superior del rango meta.

PUEDES VER: BCR: Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada juraron como directores

lr.pe

El escenario todavía tiene riesgos. El Banco advierte que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad podría prolongar las presiones inflacionarias, mientras que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían generar nuevos efectos sobre los precios. A nivel externo, los riesgos globales se han moderado por la relativa normalización del suministro de hidrocarburos, aunque persiste la incertidumbre geopolítica y comercial.

Con la tasa en 4,25%, el BCRP opta nuevamente por esperar y observar cómo evolucionan los precios, las expectativas y la actividad económica antes de mover su posición monetaria. El Directorio señaló que seguirá evaluando estos indicadores y que realizará ajustes si fueran necesarios para asegurar el retorno de la inflación al rango meta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Miembro del directorio del BCR cuestiona aumento de sueldo: "Ojalá no se hubiera planteado"

Miembro del directorio del BCR cuestiona aumento de sueldo: "Ojalá no se hubiera planteado"

LEER MÁS
"Estamos en un equilibrio económico de bajo nivel, y eso no puede continuar", afirma director del BCRP, José Távara

"Estamos en un equilibrio económico de bajo nivel, y eso no puede continuar", afirma director del BCRP, José Távara

LEER MÁS
BCRP mantiene la tasa en 4,25%: inflación se acerca a la meta, pero aún enfrenta riesgos

BCRP mantiene la tasa en 4,25%: inflación se acerca a la meta, pero aún enfrenta riesgos

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

LEER MÁS
Moody’s: Perú crecería más que Brasil y Chile en 2026, pero alerta por el impacto de El Niño en pesca, agro y energía

Moody’s: Perú crecería más que Brasil y Chile en 2026, pero alerta por el impacto de El Niño en pesca, agro y energía

LEER MÁS
Banco de la Nación inicia los pagos de agosto 2026: revisa qué día te corresponde cobrar tu sueldo o pensión

Banco de la Nación inicia los pagos de agosto 2026: revisa qué día te corresponde cobrar tu sueldo o pensión

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori llevará al TC cuatro leyes de gasto que Fuerza Popular aprobó en el Congreso

Gobierno de Keiko Fujimori llevará al TC cuatro leyes de gasto que Fuerza Popular aprobó en el Congreso

LEER MÁS
BCR: Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada juraron como directores

BCR: Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada juraron como directores

LEER MÁS
Bono Mivivienda para inmuebles mayores de S/232.200 se redujo en S/3.500

Bono Mivivienda para inmuebles mayores de S/232.200 se redujo en S/3.500

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025