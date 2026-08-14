BCRP mantiene su tasa de interés en 4,25% desde hace un año y espera que la inflación vuelva al rango meta

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25%, con lo que acumula 12 meses consecutivos sin modificarla. La decisión llega mientras la inflación permanece por encima del rango meta, pero con señales de que parte de las presiones que llevaron los precios al alza serían transitorias.

En julio, la inflación mensual fue de 0,29% y la inflación sin alimentos y energía avanzó 0,28%. En términos interanuales, la inflación pasó de 4,0% en junio a 4,1% en julio, mientras que la medida que excluye alimentos y energía subió de 4,5% a 4,6%.

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El BCRP atribuye el desvío principalmente al aumento de algunos alimentos, las mayores tarifas de transporte durante Fiestas Patrias y el impacto que tuvieron los combustibles sobre los costos de transporte en marzo y abril. Un dato que el Banco considera relevante es que, al excluir el transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,7% interanual, por debajo de 2% desde abril de 2025.

Inflación aún preocupa, pero el BCRP ve una economía con señales favorables

La autoridad monetaria tampoco encuentra señales de un debilitamiento marcado de la actividad económica. Los indicadores adelantados de julio muestran un buen desempeño y, según su encuesta, la mayoría de los indicadores de situación actual mejoró respecto de junio. Las expectativas también avanzaron y todos los indicadores se ubicaron en terreno optimista.

Frente a esta situación, el BCRP proyecta que la inflación vuelva al rango meta y se acerque al 2% conforme pierdan fuerza los factores que elevaron los precios. Las expectativas de inflación a 12 meses, sin embargo, subieron de 2,8% a 3,0% entre junio y julio, justo en el límite superior del rango meta.

El escenario todavía tiene riesgos. El Banco advierte que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad podría prolongar las presiones inflacionarias, mientras que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían generar nuevos efectos sobre los precios. A nivel externo, los riesgos globales se han moderado por la relativa normalización del suministro de hidrocarburos, aunque persiste la incertidumbre geopolítica y comercial.

Con la tasa en 4,25%, el BCRP opta nuevamente por esperar y observar cómo evolucionan los precios, las expectativas y la actividad económica antes de mover su posición monetaria. El Directorio señaló que seguirá evaluando estos indicadores y que realizará ajustes si fueran necesarios para asegurar el retorno de la inflación al rango meta.