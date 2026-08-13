HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Óscar Junior llega a la Depincri y se pronuncia sobre denuncia contra su tío César Sánchez: "Tiene que cooperar"

Tras asumir el mando de La Bella Luz, Óscar Junior acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración por el caso que involucra a su tío César Sánchez Chavesta.

Óscar Junior reaparece en la Depincri y rompe su silencio sobre denuncia contra César Sánchez. Foto: composición LR/América hoy
Óscar Junior reaparece en la Depincri y rompe su silencio sobre denuncia contra César Sánchez. Foto: composición LR/América hoy
Escuchar
Resumen
Compartir

Óscar Junior llegó a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración en el marco de las investigaciones por la denuncia de Naldy Saldaña contra su tío César Sánchez Chavesta. El popular 'Senderito', quien tomó las riendas de La Bella Luz tras la renuncia de su padre, Óscar Custodio, fue abordado por la prensa a su llegada y aseguró que su tío no regresará a la orquesta.

El cantante respondió a las preguntas sobre el paradero del exdirector de la orquesta, quien, según su abogado, se encuentra en Lima, y afirmó que debe ponerse a disposición de la justicia: "Bueno, tiene que cooperar, tiene que hacerlo".

PUEDES VER: Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

lr.pe

Óscar Junior declara ante la Depincri tras polémica en La Bella Luz

El cantante se presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho acompañado por el nuevo abogado de su padre, Óscar Custodio. Su llegada se produjo luego de que otras integrantes de La Bella Luz, entre ellas Anely Dávila, Fernanda Urbina, Micheily Luján y Ariana González, también acudieran ante las autoridades para brindar sus declaraciones.

A su llegada, los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle sobre el futuro de su tío dentro de la agrupación. La respuesta de 'Senderito' fue clara cuando le consultaron si César Sánchez podría regresar a La Bella Luz en caso de quedar libre de toda responsabilidad. "¿César podría regresar a la orquesta en caso se vea libre de toda esta situación?", preguntó una reportera de América TV. "No, no va a regresar", respondió Óscar Junior.

PUEDES VER: Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

lr.pe

Óscar Junior asegura que colaborará para esclarecer el caso

El cantante también fue consultado sobre las recientes revelaciones relacionadas con el caso. El abogado de Naldy Saldaña había señalado que algunas integrantes de la agrupación conocerían lo que estaba ocurriendo con su compañera y César Sánchez. "No lo sé, yo estoy viniendo a declarar por mi parte de lo que sé, entonces no sé más. Solamente voy a declarar todo lo que sé, como dije, vamos a cooperar con todo para que esto, todo se esclarezca", manifestó ante la prensa.

Asimismo, 'Senderito' fue cuestionado sobre el paradero de su tío, luego de que el abogado de César Sánchez asegurara que se encontraba en Lima y dispuesto a colaborar con las investigaciones. Óscar Junior afirmó desconocer su ubicación y evitó brindar mayores detalles. "No lo sé, no sé, entonces no sabría cómo…", respondió el cantante frente a las cámaras de 'América hoy'.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mackeily Luján lanza fuerte mensaje tras revelarse que cantante de La Bella Luz habría admitido conocer acoso que sufrió Naldy Saldaña

Mackeily Luján lanza fuerte mensaje tras revelarse que cantante de La Bella Luz habría admitido conocer acoso que sufrió Naldy Saldaña

LEER MÁS
Fiscalía lanza severa advertencia al abogado de Naldy Saldaña tras salir a la luz información sobre el caso: "Me van a..."

Fiscalía lanza severa advertencia al abogado de Naldy Saldaña tras salir a la luz información sobre el caso: "Me van a..."

LEER MÁS
Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, comete infidencia y destapa su ubicación exacta: "Está en ..."

Abogado de César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, comete infidencia y destapa su ubicación exacta: "Está en ..."

LEER MÁS
Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

LEER MÁS
¿Quién es Eric García Vilca y cómo logró que joven actriz aceptara un supuesto casting privado en su departamento?

¿Quién es Eric García Vilca y cómo logró que joven actriz aceptara un supuesto casting privado en su departamento?

LEER MÁS
Querida modelo peruana reaparece tras dejarlo todo y anuncia nuevo embarazo a los 29 años: “Ahora, somos 6”

Querida modelo peruana reaparece tras dejarlo todo y anuncia nuevo embarazo a los 29 años: “Ahora, somos 6”

LEER MÁS
Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

Anely Dávila, de La Bella Luz, protagoniza polémico momento en Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña: "Se tomaba..."

LEER MÁS
Extrabajador de Michelle Alexander tiene indignante respuesta sobre denuncia de actriz por polémico casting: "Aceptó y no pasó nada más"

Extrabajador de Michelle Alexander tiene indignante respuesta sobre denuncia de actriz por polémico casting: "Aceptó y no pasó nada más"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025