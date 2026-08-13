Óscar Junior llega a la Depincri y se pronuncia sobre denuncia contra su tío César Sánchez: "Tiene que cooperar"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Óscar Junior llegó a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración en el marco de las investigaciones por la denuncia de Naldy Saldaña contra su tío César Sánchez Chavesta. El popular 'Senderito', quien tomó las riendas de La Bella Luz tras la renuncia de su padre, Óscar Custodio, fue abordado por la prensa a su llegada y aseguró que su tío no regresará a la orquesta.

El cantante respondió a las preguntas sobre el paradero del exdirector de la orquesta, quien, según su abogado, se encuentra en Lima, y afirmó que debe ponerse a disposición de la justicia: "Bueno, tiene que cooperar, tiene que hacerlo".

Óscar Junior declara ante la Depincri tras polémica en La Bella Luz

El cantante se presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho acompañado por el nuevo abogado de su padre, Óscar Custodio. Su llegada se produjo luego de que otras integrantes de La Bella Luz, entre ellas Anely Dávila, Fernanda Urbina, Micheily Luján y Ariana González, también acudieran ante las autoridades para brindar sus declaraciones.

A su llegada, los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle sobre el futuro de su tío dentro de la agrupación. La respuesta de 'Senderito' fue clara cuando le consultaron si César Sánchez podría regresar a La Bella Luz en caso de quedar libre de toda responsabilidad. "¿César podría regresar a la orquesta en caso se vea libre de toda esta situación?", preguntó una reportera de América TV. "No, no va a regresar", respondió Óscar Junior.

Óscar Junior asegura que colaborará para esclarecer el caso

El cantante también fue consultado sobre las recientes revelaciones relacionadas con el caso. El abogado de Naldy Saldaña había señalado que algunas integrantes de la agrupación conocerían lo que estaba ocurriendo con su compañera y César Sánchez. "No lo sé, yo estoy viniendo a declarar por mi parte de lo que sé, entonces no sé más. Solamente voy a declarar todo lo que sé, como dije, vamos a cooperar con todo para que esto, todo se esclarezca", manifestó ante la prensa.

Asimismo, 'Senderito' fue cuestionado sobre el paradero de su tío, luego de que el abogado de César Sánchez asegurara que se encontraba en Lima y dispuesto a colaborar con las investigaciones. Óscar Junior afirmó desconocer su ubicación y evitó brindar mayores detalles. "No lo sé, no sé, entonces no sabría cómo…", respondió el cantante frente a las cámaras de 'América hoy'.